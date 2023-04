Eine von den Britischen Inseln bis nach Russland reichende Hochdruckzone schnürt das Vordringen weiterer Störungsgebiete vom Atlantik ab und sorgt für eine recht freundliche Karwoche in der Region.

Eine nordöstliche bis östliche Luftströmung sorgt allerdings dafür, dass die Temperaturen nicht stark ansteigen, es bleibt eher frisch. Es stehen uns sogar noch leichte Nachtfröste bevor. Auch an Ostern scheint sich an der momentanen Wetterkonstellation nichts Wesentliches zu ändern.

Vorhersage

Montag: Zunächst halten sich noch zähere Wolkenfelder. Bis Mittag sollten sich diese jedoch verziehen und der Sonne die Gelegenheit bieten, sich in Szene zu setzen. Die Temperaturen bewegen sich im kühlen Frühlingsbereich. Zugleich weht ein teils böiger Nordost- bis Ostwind.

Dienstag: Nach verbreitetem Nachtfrost scheint zunächst die Sonne. Etwa ab Mittag ziehen Wolkenfelder übers Land, welche die Sonne öfters mal abschirmen können. Die Temperaturen verändern sich kaum, dafür flaut der Wind im Tagesverlauf allmählich ab.

Mittwoch: Heute strahlt verbreitet die Sonne von einem heiteren oder nur leicht bewölkten Himmel. Nach einer kalten Nacht heizt sich die Luft bis zum Nachmittag etwas auf. Der Nordostwind bleibt aber weiterhin spürbar.

Weiterer Trend

An Gründonnerstag schirmen Wolkenschleier die Sonne zeitweise milchig ab, sonst bleibt es aber freundlich und trocken. Die Temperaturen steigen noch ein wenig an. An Karfreitag und an den Ostertagen ändert sich nicht sonderlich viel. Sonnige Phasen wechseln sich mit teils dichteren Wolken ab. Möglicherweise könnten an den Feiertagen auch mal kleinere Schauer niedergehen. Nach leichter Erwärmung an Karfreitag und Samstag, wird es an den beiden Osterfeiertagen mit dem Nordostwind eher wieder kühler.