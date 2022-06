Ein Tag mit vielen Mitmach-Angeboten, Bühnenprogramm und oben drauf die Sportlerehrung: All das hält der Tag des Donnersberger Sports am Samstag bereit. Prominenter Besuch hat sich zudem in Göllheim angekündigt: Zwei Handballer von Zweitligist Eulen Ludwigshafen trainieren mit dem Nachwuchs.

Kreisläufer Christian Klimek und Spielmacher Pascal Bührer von den Eulen Ludwigshafen werden mit dem Handball-Nachwuchs ab 13.30 Uhr auf dem Freiluft-Handballfeld trainieren. Eine Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Ab 15 Uhr werden dann auf der Bühne auf dem Göllheimer Sportgelände die Donnersberger Sportler des Jahres, gemeinsam von der RHEINPFALZ und dem Donnersbergkreis, ausgezeichnet. Die drei besten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften des Jahres, über die die RHEINPFALZ-Leser abgestimmt haben, erhalten ebenso ihre Preise, wie der Schiedsrichter des Jahres und die Talente des Jahres, die Sonderpreise bekommen. Auch der Verein des Jahres, die TSG Eisenberg, wird geehrt. Die Veranstaltung endet um 17 Uhr.

Der Tag des Donnersberger Sports beginnt am Samstag bereits um 11 Uhr auf dem Sportgelände in Göllheim. An verschiedenen Stationen, Infoständen und mit einem Bühnenprogramm mit Gesprächsrunden, Musik und Vorführungen wollen der Donnersbergkreis und der Sportbund Pfalz in Zusammenarbeit mit der Orts- und Verbandsgemeinde Göllheim den Vereinen eine Plattform bieten und den Menschen eine Übersicht über die verschiedenen Sportangebote geben. Der Eintritt ist den gesamten Tag über kostenlos.

Die Mitmach-Stationen gestalten unter anderem der TuS Göllheim mit einem Parcours der Kinderleichtathletik-Gruppe, der AMC Kerzenheim, der Schützenverein Ramsen mit Bogenschießen, der TC Göllheim, der Golfclub am Donnersberg, der RV Falke Donnersberg mit Fahrrad-Geschicklichkeitsübungen, der TV Winnweiler, die DLRG, die „Nordpfälzer Wölfe“, der FJFV Donnersberg und der Südwestdeutsche Fußballverband mit dem Fußballabzeichen. Außerdem kann das deutsche Sportabzeichen absolviert werden (TSG Eisenberg/TuS Göllheim).

Auf der Bühne präsentieren zudem verschiedene Organisationen, Institutionen und Vereine ihre sportlichen Angebote: darunter zum Beispiel die Gemeindeschwestern plus, der Sport-Inklusionslotse Tobias Zirker, die Vikings Muay Thai Marnheim, die DLRG Rockenhausen, oder die TSG Grün-Weiß Kirchheimbolanden mit Zumba-Fitness.

Info

Weitere Informationen zum Tag des Donnersberger Sports erhalten Sie unter www.sport.donnersberg.de