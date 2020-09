Zum Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag öffnen sich coronabedingt die Türen und Tore zahlreicher Denkmale im Kreis zwar nicht tatsächlich aber dafür digital. Darauf macht die Deutsche Stiftung Denkmalschutz aufmerksam, die den Aktionstag bundesweit koordiniert. Der Tag steht dieses Jahr unter dem Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken“. Um den traditionellen Denkmalstag in Pandemiezeiten stattfinden zu lassen, produzierten Denkmaleigentümer, Denkmalämter, Vereine, städtische Einrichtungen zahlreiche digitale Formate. Sie sind ab 13. September und bis zum Monatsende auf der Webseite www.tag-des-offenen-denkmals.de einsehbar. Aus dem Donnersbergkreis beteiligt sich der Morschheimer Claus Hoffmann am virtuellen Aktionstag und hat seinen Beitrag unter www.alteshausmorschheim.de angemeldet. Anlässlich des Denkmaltags hat die Landesdenkmalpflege Rheinland-Pfalz eine Broschüre herausgebracht, die unter der Adresse https://online.fliphtml5.com/rtymp/iosy/#p=1 im Netz zu finden ist.