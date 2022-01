Der Donnersbergkreis und der Sportbund Pfalz veranstalten am Samstag, 4. Juni, in Göllheim einen „Tag des Donnersberger Sports“. Es werden noch Vereine und Gruppierungen gesucht, die sich an diesem Tag beteiligen möchten.

Worum geht es? – Sportvereine im Kreis sollen die Gelegenheit bekommen, auf einer gemeinsamen Plattform zu zeigen, was sie so alles zu bieten haben. Hintergrund ist die Überlegung, dass die Corona-Pandemie vielen Sportvereinen erheblich geschadet hat, dass der Breiten- und Freizeitsport, die gemeinsame Bewegung und somit auch das soziale Miteinander an Bedeutung verloren haben – und dass es daher für die Vereine immer schwieriger wird, neue Mitglieder zu gewinnen beziehungsweise die derzeitigen zu halten.

Vereine präsentieren ihre Angebote

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sollen die Donnersberger Sportvereine an diesem Tag eine Übersicht über ihre Angebote geben können, vom Kinderturnen bis zur Seniorengymnastik. Die gastgebende Ortsgemeinde Göllheim und die Göllheimer Vereine haben bereits erste Ideen eingebracht. Weitere Sportvereine werden noch gesucht. Die Präsentationen können auf einer Bühne, im Stadion oder in der Sporthalle stattfinden. Zudem soll es auch ganz gezielt Mitmachaktionen für alle Besucher geben, beispielsweise in Form einer Olympiade mit unterschiedlichen Stationen wie zum Beispiel Torwandschießen, Geschicklichkeitsparcours, Bewegungsübungen oder Körbewerfen. Wenn alle Stationen absolviert sind, gibt es als Belohnung eine Medaille. Weitere Ideen reichen aktuell von Fußballaktionen über Handball-Trainingseinheiten oder ein Tennis-Sportabzeichen bis hin zur Aktion „Sportabzeichen an einem Tag“.

Wer als Verein beim „Tag des Donnersberger Sports“ am Samstag, 4. Juni, in Göllheim dabei sein möchte, wird gebeten, sich bis 30. Januar per E-Mail an pressestelle@donnersberg.de anzumelden – verbunden mit einer kurzen Beschreibung, wie die Beteiligung aussehen soll.