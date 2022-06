Es gibt noch viel mehr als die populären Mannschaftssportarten Fußball und Handball. Beim ersten „Tag des Donnersberger Sports“ sorgten auch einige weniger bekannte Disziplinen für große Begeisterung. Zu Ehren kamen auch die von den RHEINPFALZ-Lesern gewählten Sportler des Jahres.

„Ich habe an allen Stationen mitgemacht. Dafür habe ich die Goldmedaille bekommen“, erzählt die siebenjährige Lena, die sich mit ihren Eltern am Samstagmorgen aus Worms auf nach Göllheim gemacht hatte, um verschiedene Sportarten auszuprobieren. Dafür gab es bei der „Donnersberger Olympiade“ jede Menge Gelegenheit. Gleich 15 Vereine hatten sich Mitmachaktionen für Jung und Alt überlegt.

Zahlreiche Vereine präsentieren sich

So nahm der TuS Göllheim unter Regie von Julia Hoch das Sportabzeichen im Schnelldurchlauf ab. Beim FJFV Donnersberg konnten Besucher an einem fünf Stationen umfassenden Parcours das DFB-Fußballabzeichen absolvieren. Beim TuS Ilbesheim ging’s um die Trendsportart Darts, der Schützenverein Ramsen ließ die Gäste mit Lichtgewehren sowie Pfeil und Bogen schießen. Tennisanfänger konnten beim TC Göllheim die Grundschläge erlernen.

Bogenschießen mit den Schützen aus Ramsen. Foto: Stepan

Tolle Mitmachaktionen überall auf dem riesigen Sportgelände in Göllheim. Für zwei absolute Höhepunkte allerdings sorgten die ortsansässigen „Nordpfälzer Wölfe“ sowie der AMC Kerzenheim. Die „Wölfe“ hatten für ihr Mitmachtraining zwei Handballprofis der Eulen Ludwigshafen gewinnen können: Kreisläufer Christian Klimek und Spielmacher Pascal Bührer. Klimek fühlte sich besonders wohl und geizte nicht mit Lob: „Wir waren in der Vergangenheit schon öfter bei Sportfesten und Veranstaltungen. Aber in dieser Größe und in dieser Qualität habe ich das noch nie erlebt. Das hier ist phänomenal.“ Auch der AMC Kerzenheim sorgte für große Augen bei Groß und Klein: Mit einem Elektromotorrad zu fahren, ließ bei Müttern und Vätern genauso das Adrenalin steigen wie beim Nachwuchs. Vollends begeistert waren die Anhänger bei der Trial-Show am Nachmittag, bei der Akteure des AMC mit ihren motorisierten Zweirädern über Freiwillige sprangen. Auf der großen Bühne im Stadion traten unter anderem die „Muay Thai“-Thaiboxer und zwei Tanzgruppen des TV Winnweiler auf.

Traten auf der Bühne auf: die Crazy Jumpers der TSG Eisenberg. Foto: Stepan

Sportler des Jahres geehrt

Begeistert zeigten sich auch die Mitorganisatoren dieses besonderen Tages. So überzeugte Göllheims Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller beim DFB-Fußballabzeichen, das er gemeinsam mit seinem Enkel in Angriff nahm. Auch der Präsident des Sportbundes Pfalz, Rudolf Storck, sowie der Vorsitzende des Sportkreises Donnersberg, Tristan Werner, probierten manch Sportangebot aus – darunter auch einiges, das neu für sie war. Landrat Rainer Guth blickte nach dem gelungenen Auftakt bereits in die Zukunft: „Wir sollten den Tag des Sports etablieren. Vielleicht kann unser Donnersbergkreis ja sogar als Vorreiter für andere Kreise fungieren.“ Steffen Antweiler sprach gar von einer „Pflicht, dass der Tag des Donnersberger Sports wiederholt wird“. Wieder an Ort und Stelle? Die Anlage in Göllheim, so fügte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde hinzu, sei „eine der besten in der Pfalz und prädestiniert für eine solche Veranstaltung“.

Untermalt von den beiden Nachwuchsmusikern Maxi Roth und Nadine Heil bildeten die Ehrungen der Sportler des Jahres 2021 den krönenden Abschluss der Premierenveranstaltung. Die RHEINPFALZ-Leser hatten Josefa Matheis, Fynn Mager und die Laufgruppe der TSG Eisenberg gewählt.