Die RHEINPFALZ-Leserinnen und -Leser haben entschieden: Mit Josefa Matheis, Fynn Mager und dem Laufteam der TSG Eisenberg stehen die diesjährigen Sieger der Donnersberger Sportlerwahl fest. Die offizielle Ehrung findet am Samstag, 4. Juni, statt, wenn in Göllheim der Tag des Donnersberger Sports begangen wird. Die Kreisverwaltung richtet diesen zum ersten Mal zusammen mit dem Sportbund Pfalz aus, um den Vereinen der Region eine Plattform zu bieten.

Ab 15 Uhr stehen die Besten des Jahres 2021 im Mittelpunkt auf der Bühne auf dem Göllheimer Sportgelände in der Jahnstraße. Doch nicht nur die neue Sportlerin, der Sportler und die Mannschaft des Jahres werden an diesem Tag geehrt, sondern auch der Verein des Jahres, die TSG Eisenberg, und die Preise in den Sonderkategorien Schiedsrichter und Talente des Jahres werden vergeben. Die bekommen der Gundersweilerer Helmut Schwarz (Schiedsrichter), Leon Schmidt (TSG Eisenberg), Jonte und Jördis Jauß (beide SV Börrstadt). Sie wurden von den Leserinnen und Lesern der RHEINPFALZ zu Beginn des Jahres vorgeschlagen und vom Sportlerwahl-Beirat des Donnersbergkreises letztlich ausgewählt und bestätigt.

Der Tag des Donnersberger Sports beginnt am Pfingstsamstag bereits am Vormittag auf dem Sportgelände in Göllheim mit verschiedenen Mitmach-Aktionen der Vereine und Verbände, Vorführungen und Interviews auf der Bühne, zudem werden Infostände aufgebaut sein. Um 11 Uhr eröffnen Landrat Rainer Guth und Tristan Werner, Vizepräsident des Sportbundes Pfalz die Veranstaltung.

Sportabzeichen an einem Tag

Zu den Besonderheiten des Tages zählt beispielsweise das Absolvieren des Deutschen Sportabzeichens an nur einem einzigen Tag. Die TSG Eisenberg und der TuS Göllheim machen dies möglich. Der Schwimmnachweis kann dabei bereits am 3. Juni, 17 bis 19 Uhr, im Eisenberger Waldschwimmbad erbracht werden. Die weiteren Disziplinen für das Deutsche Sportabzeichen werden am Tag des Donnersberger Sports direkt vor Ort im Göllheimer Stadion von 11 bis 13 Uhr abgenommen.

Am 4. Juni findet zudem die Donnersberger Olympiade statt. An den unterschiedlichen Mitmach-Stationen der Vereine gibt es Stempelkarten. Wer eine Station erfolgreich absolviert, bekommt einen Stempel und wer alle Stationen erledigt hat, erhält eine Goldmedaille.

Viele Mitmach-Stationen

Bei den Mitmach-Angeboten sind unter anderem dabei: der AMC Kerzenheim mit Vorführungen, der Tennisclub Göllheim, Schützenverein Ramsen (Bogenschießen), Fußballjugendförderverein Donnersberg und Südwestdeutscher Fußballverband (DFB-Fußballabzeichen), RV Falke Donnersberg (Geschicklichkeitsparcours), die TSG Zellertal, der Sportbund Pfalz mit einem Fun-Park. Die „Nordpfälzer Wölfe“ von der Handball-Region Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim bieten ein Nachwuchs-Training mit dem Zweitligisten Eulen Ludwigshafen, stellen ihre Ballschule und das Projekt „Buntes miteinander“ vor. Außerdem gibt der TuS Ilbesheim Einblicke in die Sportart Steeldarts, der TV Winnweiler beteiligt sich mit verschiedenen Abteilungen, die Wanderfreunde Wiesbachtal und der TuS Steinbach (Gesundheits- und Fitnesssport) sind genauso dabei wie die AOK Rheinland-Pfalz oder die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).

Auf der Bühne werden neben Musik-, Show- und Gardetänzen auch einzelne Aktionen präsentiert. So informieren die Gemeindeschwestern plus über ihre Angebote, genauso wie Sport-Inklusionslotse Tobias Zirker. Sportlich wird es auf der Bühne, wenn beispielsweise die TSG Grün-Weiß Kirchheimbolanden ihre Zumba-Fitness zeigt oder die Vikings Muay Thai Marnheim das Thaiboxen präsentieren.

Termin

Der Tag des Donnersberger Sports findet am 4. Juni von 11 bis 17 Uhr auf dem Sportgelände in Göllheim statt. Weitere Informationen gibt es unter www.sport.donnersberg.de.