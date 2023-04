Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Tag der Vereine in Eisenberg am heißen Samstagmorgen war eine tolle Sache. Zum einen, weil die Kletterwand an der Rückseite der Jahnsporthalle ganz und gar professionell eingeweiht worden ist. Zum anderen, weil die Vereine sich zeigen konnten. Und dabei so manche Hoffnung schöpfen konnten.

Um zu zeigen, wie eine Kletterwand richtig zu besteigen ist, wurde ein Profi engagiert: Burkhard Maria Weber ist in der Bergsteiger- und Kletterszene kein Unbekannter. „Klettern ist relativ