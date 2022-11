Die Integrierte Gesamtschule und die Realschule plus Rockenhausen laden für morgen, Samstag, von 10 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Die IGS Eisenberg öffnet von 9 bis 13 Uhr.

An der IGS Rockenhausen können sich Besucher über das Konzept der Schule im Allgemeinen, über Ganztags- und Bläserklasse im Speziellen informieren. Vorgestellt werden Projekte und Arbeitsergebnisse aus dem Unterricht sowie musikalische, sportliche und künstlerische Angebote. Überdies besteht die Möglichkeit, am Unterricht der fünften Klassen teilzunehmen und den Wahlpflichtbereich ab Klasse sechs in Aktion zu erleben. Künftige Oberstufenschüler können sich ein Bild vom Unterricht in der MSS machen. Es gibt Mitmachangebote und Ausstellungen, fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Weitere Infoveranstaltungen an der IGS gibt es am Dienstag, 5. Dezember, für die künftigen fünften Klassen und tags darauf für die gymnasiale Oberstufe (Beginn jeweils 19 Uhr).

Die Realschule plus verspricht für Samstag „kompetente, kurzweilige Führungen“ durch Lehrkräfte, dabei können auch Fragen gestellt werden. Ferner besteht die Möglichkeit, einzelne Unterrichtsprojekte und -dokumentationen zu besuchen. Zudem stellen sich die seit diesem Jahr in einem Pilotprojekt bestehenden I-Pad-Klassen vor, Schülerinnen und Schüler organisieren ein Elterncafé. Auch Elternvertreter versorgen Gäste mit Essen und Getränken. Nicht zuletzt steht ein „Info- und Orgabüro“ der Schulleitung bereit.