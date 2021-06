„Schau an der schönen Gärten Zier“ – fast 500 Jahre alt ist dieser Vers aus Paul Gerhardts bekanntem geistlichen Sommerlied „Geh aus, mein Herz und suche Freud“. In dieser Woche könnte man die Aufforderung besonders ernst nehmen, warten doch am kommenden Sonntag tatsächlich einige schöne Gärten darauf, besucht und besichtigt zu werden. Am 27. Juni ist der „Tag der offenen Gartentüren“.

Die Aktion erstreckt sich vom Rotenfels über die Alte Welt bis hin zum Donnersberg. Sie wurde initiiert von Beate Klein-Liebheit vom Kulturbüro Rockenhausen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Verbandsgemeinden und Arbeitskreisen. Wer Lust hat, einmal über fremde Zäune zu blicken, sich Anregungen zu holen, über Beete, Blumen und Bäume zu plaudern oder einfach nur entzückt zu sein: Am Sonntag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr ist das möglich.

Einige Privatleute öffnen ihre Gärten für interessierte Besucher, die eine reizvolle Vielfalt erwartet. Vom begrünten überschaubaren Innenhof bis zu weiten parkähnlichen Anlagen ist alles im Angebot. Die Gartenbesitzer, die nicht zum ersten Mal dabei sind, wissen, was sie erwartet: „Entspannte, freundliche Menschen, die neugierig genießen wollen“, sagt beispielsweise Monika Liebig aus Niederhausen an der Appel. „Der Tag ist für mich eine Freude.“

Gemeinsames grünes Vergnügen

Eine Premiere ist diese Einladung an fremde Besucher für Hedwig Kaffenberger aus Bayerfeld-Steckweiler: „Ich bin gespannt auf das, was da auf mich zukommt. Mein Garten ist 30 Jahre alt, vieles wächst wild und mit seinen 2000 Quadratmetern ähnelt er schon fast einem Park.“ Ebenfalls neugierig sind Barbara Bernt und Jochen Schott, die in Stahlberg leben: „Lange durften wir unser schönes Fleckchen Erde mit niemanden teilen. Wir sind glücklich darüber, dass wir nun wieder Gäste empfangen können.“

Voraussetzung für all die zu erwartenden Besichtigungen und Begegnungen ist eine günstige Inzidenzsituation. Über die am Sonntag gültigen Hygieneregeln werden die Gartenbesitzer in Kürze von offizieller Stelle informiert und geben sie an ihre Gäste weiter, die sicherlich auf deren Einhaltung achten werden. Dann dürfte dem gemeinsamen grünen Vergnügen nichts mehr im Wege stehen.

Info

Eine Übersicht über die öffnenden Gärten findet sich unter www.Alte-Welt.com.