Donnersbergkreis. Am 26. Juni findet in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder der Tag der offenen Gartentür statt. Der Verband der Gartenbauvereine hofft, dass viele Gartenbesitzer ihre Türen für Besucher öffnen.

Die Besucher der Gärten, die am Tag der offenen Gartentür unterwegs sind, freuen sich laut Verband der Gartenbauvereine vor allem auf Vielfalt und Artenreichtum, auf Ideen und Anregungen, natürlich aber auch auf nette Begegnungen und gute (Garten-)Gespräche. Die Veranstaltung sei wichtig, um für die Erhaltung und Bewahrung der Gartenkultur zu werben.

Der Tag der offenen Gartentür findet wie jedes Jahr am letzten Sonntag im Juni statt, also 2022 am 26. Juni. Die Durchführung ist nur möglich, wenn engagierte Gartenbesitzer ihre Gärten für Besucher öffnen und den Tag der offenen Gartentür unterstützen.

Info



Anmeldung und weitere Informationen gibt es beim Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz unter Telefon 06887 9032999 oder per E-Mail an sal-rlp@gartenbauvereine.de. Anmeldeschluss ist der 5. Mai.