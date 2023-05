Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein bisschen Inspiration, wie man seine eigenen Grünflächen gestalten kann: Das bietet der„Tag der offenen Gärten“ am morgigen Sonntag. Gleich zwei Hausbesitzer aus der Region nehmen an dieser Aktion teil, darunter das Ehepaar Annerose und Fritz Bär aus Ramsen. Die beiden haben der RHEINPFALZ schon vorher in ihren Garten gelassen-. . Die RHEINPFALZ hat das vorher in ihrem Garten besucht.

Es ist eine Oase auf rund 700 Quadratmetern, die sich zum Großteil hinter dem Einfamilienhaus in der Wiesenstraße 12 in Ramsen erstreckt. Eine Oase mit zahlreichen unterschiedlichen