Am 21. Februar feiert die Unesco den Internationalen Tag der Muttersprache. Er ruft zu sprachlicher und kultureller Vielfaltund zu Mehrsprachigkeit aufruft. Es ist bekannt, dass Fremdsprachenunterricht und Mehrsprachigkeit ein Schlüssel zugegenseitigem Verständnis und Respekt sein können. Wir haben mit zwei Eisenbergerinnen über ihre Erfahrungen geredet.

Ayla Germis Yavas aus Steinborn ist Lehrerin an der Grundschule in Eisenberg. Neben den üblichen Grundschulfächern erteilt sie den Kindern auch Sprachunterricht – und zwar in Türkisch.