Der Tag der Entscheidung ist für die Oberliga-Radballer des RV Bolanden am Samstag. Am letzten Spieltag kann Bolanden IV noch die Qualifikation für die Aufstiegsspiele zur Zweiten Bundesliga schaffen. Doch es gibt einige Fragezeichen hinter den Teams.

So kann Bolanden II (Christian Ochßner und William Born) aus persönlichen Gründen wohl nicht an den finalen Spielen teilnehmen und kann somit die Tabellenspitze nicht noch einmal angreifen. Der vierte Platz ist ihnen im Vorfeld aber bereits nicht mehr zu nehmen.

Bolanden III (Markus Hack und Jürgen Brach) will den guten fünften Tabellenplatz in den Spielen gegen Altenkessel (8.), Gau-Algesheim (10.) und Gastgeber Selzen (11.) verteidigen. Gute Chancen ihr bisher bestes Oberliga-Ergebnis einzufahren hat Bolanden IV (Noah Gehrhardt und Sebastian Gebhardt). Das Duo liegt aussichtsreich auf dem Bronze-Rang und schnuppert an der Qualifikation zu den Aufstiegsspielen zur Zweiten Bundesliga. Sie müssen ihre drei Spiele gewinnen und auf etwas Schützenhilfe aus Hechtsheim hoffen, um noch auf Rang zwei zu springen. „Die Gegner an diesem Tage spielen alle noch gegen den Abstieg und werden es uns sicher nicht leichtmachen“, mahnt Gebhardt vor dem Spieltag.