Eine Immobilie in kommunaler Hand kann besonders in finanziell schwierigen Zeiten eine wichtige Einnahmequelle sein. In Kriegsfeld will man daher investieren – trotz Risikos.

Das Gebäude in der Schillerstraße in Kriegsfeld ist ein Sanierungsfall. Das ist längst bekannt und unstrittig. Der Gemeinderat diskutierte nun darüber, ob man die Investitionen in das Mietshaus tätigen möchte oder stattdessen andere Optionen, etwa einen Verkauf der Immobilie, in Betracht ziehen könnte. Die Entscheidung fiel nach längerer Diskussion deutlich klar aus. Einzig Ortsbürgermeisterin Angi Brabänder stimmte gegen einen von der FWG-Fraktion eingebrachten Grundsatzbeschluss, das Gebäude sanieren zu wollen. Im nächsten Schritt soll nun ein Energieberater beauftragt werden, der einen Überblick über die Maßnahmen und mögliche Fördermöglichkeiten auflisten soll.

Was sich problemlos erhört, kann für die Ortsgemeinde jedoch noch Folgen haben. Denn die Kosten für die angedachte Sanierung belaufen sich auf mindestens 250.000 Euro, so die aktuelle Schätzung. Einen Betrag, den die Gemeinde mit ihrem Haushalt nicht mal im Ansatz abdecken kann. Noch hat Kriegsfeld keinen Haushalt für die Jahre 2026 und 2027 verabschiedet – das soll in der nächsten Sitzung Ende April passieren.

Wie Angi Brabänder und der anwesende Leiter der Finanzabteilung der VG Kirchheimbolanden, Michael Bohley betonten, ist aber bereits jetzt klar, dass die Grundsteuer B in Kriegsfeld auf 600 Prozentpunkte ansteigen wird, um den Haushalt trotz bereits bestehenden Defizits überhaupt genehmigt zu bekommen. Wie sich dann wiederum zusätzliche Investitionen in die geplante Sanierung auf die Forderungen der Kommunalaufsicht auswirken, sei hingegen noch nicht absehbar.

Im absolut schlimmsten Fall für die Ortsgemeinde könnte sich die Grundsteuer dann sogar auf deutlich jenseits der 1000 Prozentpunkte erhöhen. „Allerdings ist da die Frage, wie die Kommunalaufsicht mit dieser freiwilligen Leistung umgeht, also wie sie diese bewertet“, sagte Bohley. Ein Risiko bleibe also. Dennoch formulierte die FWG ihren Antrag als Grundsatzbeschluss und ergänzte nicht, dass man eben jene Forderung noch abwarten möchte. Im besten Fall für die Gemeinde wird die Sanierung aber mit Blick auf die Refinanzierung durch künftige Mieteinnahmen positiv bewertet und wirkt sich (fast) nicht auf die Grundsteuer-Forderungen aus.

Mieteinnahmen sollen sich verdoppeln

Vier Wohnungen befinden sich insgesamt im Mietshaus in der Schillerstraße. Nur zwei davon sind aktuell vermietet. Die beiden leerstehenden Wohnungen könnten nach einer Sanierung direkt neu eingepreist und an ein angemessenes Preisniveau angepasst werden. Bei den bewohnten Objekten könnten hingegen nur begrenzt und stufenweise die Mieten erhöht werden. So, wie es der rechtliche Rahmen vorsieht.

Die Einnahmen für die Gemeinde, die aktuell – bei Vollauslastung – etwa 8800 Euro im Jahr betragen würden, könnten sich dann einer Schätzung nach verdoppeln. Mögliche finanzielle Unterstützung bei der Gebäudesanierung könnte die Gemeinde zudem vom Ökumenischen Krankenpflegeverein Kriegsfeld bekommen. Dessen Vorsitzender Alfons Holla war in der Gemeinderatssitzung anwesend und stellte in Aussicht, dass der Verein gerne das noch vorhandene Schwesternhaus im Ort veräußern würde und den Erlös dann in die Sanierung des Mietshauses fließen könnte. Ein Angebot, das für Beifall im Raum sorgte – aber, das auch vom zuständigen Dekanat abgenickt werden müsste. Auch hier bleibt also der Ausgang also zunächst offen.

Seitens der Verwaltung wurde zudem darauf verwiesen, dass eine solche Investition sich auch auf andere Vorhaben in der Gemeinde auswirken könnte. Diese müssten dann gegebenenfalls vorerst auf Eis gelegt werden. Im Gemeinderat herrschte allerdings die überwiegende Meinung, keine echte Alternative zur Sanierung zu haben. Einem Verkauf stand man eher negativ gegenüber. Vom „Tafelsilber“ war die Rede und von Geld, dass dann „im Schuldenberg einfach verschwinden würde“. Daher fiel der Entschluss am Ende deutlich aus – auch trotz möglicher Risiken mit Blick auf den kommenden Haushalt.