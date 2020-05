Ab Dienstag werden bei der Tafel in Rockenhausen wieder Lebensmittel ausgegeben. In Kirchheimbolanden stehen noch einige Umbauarbeiten an, bevor es wieder losgehen kann. Anvisiert wird ein Öffnungstermin in der kommenden Woche. Mit einem Gutscheinsystem wurde die Schließungsphase überbrückt.

„Wir haben es gemeinsam mit der Donnersberger Initiative geschafft, mit dem Gutscheinsystem gut über diese Zeit zu kommen. Aber ich bin sehr froh, dass wir jetzt die Tafeln wieder öffnen können, es wird langsam dringend.“ Bei Frederic Grange, Geschäftsführer beim DRK Kreisverband, gehen mittlerweile täglich Anrufe von Menschen ein, die auf die Angebote der Tafeln in Kirchheimbolanden und Rockenhausen dringend angewiesen sind und die Öffnung der Ausgaben herbeisehnen.

Was die ehrenamtlichen Tafel-Mitarbeiter betrifft, gab es trotz der schwierigen Umstände durch die Kontaktbeschränkungen positive Entwicklungen: „Wir haben einige neue Mitarbeiter bekommen, es sind überwiegend junge Leute, die derzeit ihrer eigentlichen Arbeit nicht nachgehen können und sich jetzt bei uns einbringen“, so Grange. Auch die meisten Stamm-Mitarbeiter seien wieder am Start. Man habe natürlich dafür gesorgt, dass sowohl zu deren als auch zum Schutz der Tafelkunden alle Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten werden können.

Spuckschutz gespendet

In Rockenhausen sind die Voraussetzungen in den Räumlichkeiten so großzügig, dass es keine Probleme macht, die Kunden mit Abstand zueinander beim Einkauf zu leiten. Einige Umbaumaßnahmen muss man dagegen im Laufe dieser Woche noch bei der Tafel in Kirchheimbolanden umsetzen. „Wir müssen einen Spuckschutz installieren und die Wege und Abstände vor der Ausgabe in der Schillerstraße neben der Karl-Ritter-Schule kennzeichnen“, erklärt Winfried Werner von der Tafel Kirchheimbolanden. Der Spuckschutz, der von der Firma Viessmann aus Kirchheimbolanden gespendet wird, soll für die räumliche Trennung von Mitarbeitern und Kunden sorgen.

Während der Corona-Schließungen hatte das DRK gemeinsam mit der Donnersberger Initiative für Menschen in Not auf Spendenbasis wöchentlich Zehn-Euro-Gutscheine für Tafelkunden ausgegeben. Für die Tafel Rockenhausen waren in dieser Zeit 2000 Euro gespendet und verteilt worden. Die Donnersberger Initiative für Menschen in Not hat nach Auskunft ihres Vorsitzenden Jamill Sabbagh in den letzten Wochen rund 11.500 Euro für die Tafelkunden ausgegeben. „Diese Aktion hat viele Bürger motiviert, eine Spende zur Versorgung der Tafelkunden an den Verein zu leisten. 72 Personen, Firmen und Institutionen haben rund 16.000 Euro für diese Aktion gespendet“, so Sabbagh. Wie üblich seien in der Mehrzahl 10- und 20-Euro-Spenden eingegangen, einige Spenden lagen aber auch über 1000 Euro.

Masken von syrischen Schneidern

Unterstützt wurde die Aktion auch von der Flüchtlingshilfe Kirchheimbolanden, die 1000 Euro gespendet hatte und deren Mitglieder vor allem beim Verteilen der Gutscheine nach Auskunft von Sabbagh eine wichtige Hilfe gewesen seien. „Sehr dankbar sind wir den beiden Schneidern aus Syrien, die in den letzten Wochen mehr als 1500 Masken genäht haben, die von der Donnersberger Initiative auf den Wochenmärkten in Kirchheimbolanden und Eisenberg gegen eine Spende verteilt wurden.“ Alleine bei dieser Aktion wurden 5500 Euro für die Tafeln eingenommen.

Zunächst hatte die Initiative Lebensmittelpakete für die Tafelkunden ausgegeben. Da beim Einkauf, beim Verpacken und Verteilen aber viele Menschen beteiligt sein mussten, was mit den Sicherheitsbestimmungen nicht vereinbar war, hatte man sich zu dem Gutscheinsystem entschlossen.

Im Auftrag anderer

Neu ist für Tafelkunden ab jetzt, dass auch mit mehreren Berechtigungsscheinen, also auch im Auftrag anderer Berechtigter, eingekauft werden darf. „Das war bisher nicht erlaubt, man wollte damit sichergehen, dass es keinen Missbrauch der Berechtigung gibt“, so Frederic Grange. Da man jetzt aber möglichst größere Menschenaufkommen bei den Ausgaben vermeiden wolle, habe man sich zu diesem Schritt entschlossen.

Info