Bereits seit 2013 wird die Tafel jährlich durch eine Aktion des Edeka Südwest unterstützt. In Rockenhausen ist das vom 12. bis 19. August wieder möglich. Für 5,50 Euro kann im Edeka eine vorgepackte Tüte mit haltbaren Lebensmitteln gekauft werden. Diese werden gesammelt und danach an die lokale Tafel übergeben, die dringend auf diese Unterstützung angewiesen ist. Damit wird auch den ukrainischen Flüchtlingen, sowie anderen Menschen, die sich in einer wirtschaftlich schwierigen Situation befinden.