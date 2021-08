Spiel der Woche: TuS Rüssingen II - SG Appeltal, Fußball-A-Klasse Gruppe Nord, Sonntag, 13.15 Uhr.

Evandro de Lima (Trainer TuS Rüssingen II) über …

…das 4:3 unter der Woche zu Hause gegen die SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld: Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Auch wenn wir gerade das Problem haben, dass unser Kader noch recht dünn ist. Ich habe drei verletzte Akteure. Die Mannschaft muss sich noch finden, sie ist ja ganz neu zusammengestellt. Aber wir haben offensiv eine sehr gute Leistung wieder gezeigt, dürfen hinten eben nicht so viele Fehler machen. Gegen Sippersfeld sind wir wieder zweimal in Rückstand geraten, durch eigene Patzer.

…den kommenden Gegner SG Appeltal: Ja, das ist eine ganz starke Mannschaft, die in der vergangenen Saison ja in der Liga an der Spitze lag. Ich denke, dass es sehr schwer werden wird für uns, aber wir gehen als Tabellenführer in das Spiel und wollen eine gute Partie absolvieren.

…die personelle Situation: Mir fehlen drei Stammspieler. Aristoteles, Oliveira und Anderson sind verletzt. Eigentlich sollte ein neuer Spieler aus Portugal kommen, aber er hat Covid 19, deshalb wird er erst einmal nicht hier dabei sein. Von der Verbandsligamannschaft werden wir keine Spieler bekommen.

Tipp: 2:1

Oliver Benz (Spielertrainer SG Appeltal) über…

…das 5:5 vergangenen Sonntag zum Saisonauftakt gegen Sippersfeld/Lohnsfeld: Mitte der zweiten Halbzeit haben wir 5:2 geführt. Was wir dann geleistet haben, war eine Katastrophe: kein Zugriff im Mittelfeld, keine Umschaltbewegungen. Am Ende kam dann noch Pech dazu. Wir müssen das Spiel schnell abhaken.

…den kommenden Gegner Rüssingen II: Sie werden wohl wieder mit einer komplett anderen Mannschaft als in den ersten Spielen und in der vergangene Saison auflaufen und sind für uns daher schwer einzuschätzen.

….die personelle Situation: Unser Kapitän Christian Müller steht uns nach wie vor nicht zur Verfügung. Im Vergleich zur vergangenen Woche ist unser Innenverteidiger Christopher Mecking wieder mit dabei sein.

Tipp: 1:2