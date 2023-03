Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Bezirksliga Westpfalz Nord hat die SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg unter der Woche gegen den SV Kirchheimbolanden einen ganzen großen Schritt in Richtung Staffel-Meisterschaft gemacht. Der TuS Steinbach kann das letzte Spiel des Jahres in der Landesliga entspannt angehen.

5:2 hieß es letztlich aus Sicht der SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg. In der Partie vor 250 Zuschauern trafen Niclas Lindner (7.), Nils Raab (42.) und Marcel Dominik Weiß (48.) zum 3:0. Kibos