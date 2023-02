Vor gut zwei Wochen brachte ein Erdbeben der Stärke 7,7 unglaubliches Leid über die Türkei und Syrien. Nun werden vielerorts Spendenaktionen gestartet. Auch die Jugendgruppe der türkisch-islamischen Gemeinde Eisenberg beteiligt sich.

Die Jugendgruppe der türkisch-islamischen Gemeinde hatte die Idee, auf dem Eisenberger Wochenmarkt einen Stand aufzubauen, um auf die dramatische Lage der Menschen in der Türkei und in Syrien aufmerksam zu machen. Mit Unterstützung der muslimischem Frauen des Vereins bereiteten sie eine breite Auswahl von türkischen Spezialitäten vor. Diese boten sie bereits zum Freitagsgebet, bei dem sich rund 200 Männer und Frauen in der Moschee beteiligten, an. Gegen eine Spende ging die Ware über die Theke.

Alles frisch zubereitet

Schon in der Morgendämmerung ging die Aktion am Wochenmarkt los. Die Gruppe platzierte sich auf dem nördlichen Teil und baute ihre Tische auf. Rege Betriebsamkeit herrschte, als die vielen Helfer die Heckklappen ihrer Fahrzeuge öffneten und unglaublich viele Platten auspackten. Über 70 verschiedene Leckereien, frisch zu Hause gebacken oder gekocht, fanden Platz auf den Tischen des Standes. An einer Ecke wurden außerdem Geräte für Mocca-Kaffee und Tee aufgebaut.

Melike Buyankara, die den Stand mit organisierte, war gespannt, ob die Eisenberger das Speisenangebot annehmen würden. Schon bei den ersten Wochenmarktbesuchern, die regelmäßig hier einkaufen, waren einige dabei, die auch für die orientalische Küche offen waren. Viele kamen mit kleinen Schüsseln, Mehrwegtaschen oder anderen Utensilien, in die man beispielsweise Gözleme (Fladenbrote) mit Spinat, Köfte (Hackfleischbällchen) mit Bulgursalat, das Nudelgericht Manti oder Lahmacun, türkische Pizza, einpacken konnte. Aber auch sehr viel süßes Gebäck, teilweise mit viel Honig und Zucker, sowie Kuchen und Torten zogen die Blicke und das Interesse auf sich.

Je später der Vormittag, umso mehr Menschen kamen, staunten, suchten aus, packten ein und spendeten Geld für die gute Sache. Die spontane Samstagsaktion hatte auch Freunde aus Weisenheim und Dackenheim animiert, mal nach Eisenberg zu fahren. Sie hatten die Information von ihrer türkischen Friseurin und wurden nicht enttäuscht.

Solidarität ist groß

Für Melike Buyankara war es nicht schwer, Mitstreiterinnen für diese Verkaufsaktion zu finden, berichtet sie. In ihrem Umfeld gebe es zwar keine direkt von der Katastrophe betroffenen Menschen, aber dennoch sei die Solidarität sehr hoch. Sie glaubt daran, dass die jüngeren Menschen, die momentan aus den betroffenen Gebieten flüchten, wieder zurückkommen und ihre Heimat aufbauen werden.

Die Spendenaktion kommt nicht nur den Erdbebenopfern in der Türkei zugute. Auch in die betroffenen Gebiete in Syrien werden mit einbezogen.

Termin