Unmittelbar nach dem Diebstahl eines Fahrrads in der Rockenhausener Schulstraße hat die Polizei am Dienstagabend den Täter gefasst. Der Besitzer hatte gegen 18.15 Uhr gemeldet, dass sein unverschlossenes Mountainbike aus der Hofeinfahrt gestohlen worden ist – die Beamten haben kurz darauf in der Nähe des Tatorts einen 31-Jährigen mit Rad entdeckt und kontrolliert. Er hat daraufhin zugegeben, das rund 600 Euro teure Bike entwendet zu haben. Dieses wurde umgehend wieder dem rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt.