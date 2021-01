In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen unbekannte Täter im Wintersbergerweg über eine Tür in ein Wohnhaus in Imsweiler ein. Das Haus wird nach Angaben der Polizei derzeit kernsaniert und ist deswegen unbewohnt. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizeiinspektion Rockenhausen bittet um Hinweise unter 06361/917-0.