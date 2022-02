Bei ihrer Tat gestört wurden bislang unbekannte Einbrecher, die am Freitag gegen 20.45 Uhr in ein Einfamilienhaus Im Lettengarten in Kerzenheim eingedrungen sind. Sie waren nach Polizeiangaben durch eine Kellertür ins Gebäude gelangt, im Inneren haben sie alle Räume durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist nichts gestohlen worden. Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die zu dieser Zeit in Kerzenheim unterwegs gewesen sind, werden erbeten an die Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110.