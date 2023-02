Auch in Kirchheimbolanden leben Menschen, deren Angehörige von dem Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet unmittelbar betroffen sind. Mohamad Abdulfattah, dessen Mutter verletzt wurde, will eine Spendenaktion starten.

„Es tut mir einfach nur weh, dass ich meiner Mutter gerade nicht helfen kann“, beschreibt Mohamad Abdulfattah verzweifelt seine aktuelle Situation. Die Mutter des Imbiss-Betreibers aus Kirchheimbolanden lebt im syrischen Aleppo und somit im Epizentrum des schweren Erdbebens. Die 65-Jährige die in der vom Krieg bereits stark gezeichneten Großstadt alleine lebe, habe zum Zeitpunkt des Bebens zwar ihre Wohnung noch verlassen können. Auf der weiteren Flucht sei sie auf der Straße dann von einem schweren Stein getroffen worden und habe beide Hände gebrochen. Eine direkte Behandlung in einem nahegelegenen Krankenhaus sei erst nicht möglich gewesen. „Es hieß, in frühestens einer Woche könne man dies erst operieren. Es gäbe zu viele andere, dringendere Notfälle zu behandeln“, so Abdulfattah. Verwandten vor Ort sei es dann schließlich gelungen, die Mutter zu einem weiter entfernten Krankenhaus zu bringen, wo sie operiert werden konnte. „Nach dem Eingriff wurde sie allerdings sofort wieder entlassen und ist jetzt total hilflos“, schildert der Syrer die dramatische Situation.

Die Verwandten kümmerten sich nach wie vor um die Verletzte, ein Alleinleben sei unter den gegebenen Umständen nicht mehr möglich. Auch die Wohnung seiner Mutter, schon zu Kriegsbeginn stark in Mitleidenschaft gezogen, sei nun nicht mehr bewohnbar. „Überall kommt Wasser aus den Wänden, und das bei der Kälte.“

Direkte Kommunikation mit Mutter nicht mehr möglich

Abdulfattah steht seit seiner Flucht aus Syrien vor sieben Jahren in regelmäßigem Kontakt mit der ganzen Familie. Er und seine vier Geschwister leben seither überall verstreut. Lediglich ein Bruder sei noch im syrischen Idlib verblieben.

Mit seiner Mutter kommunizierte der Kirchheimbolander bisher regelmäßig per WhatsApp, zu seiner Erleichterung hatte sie Zugang zum Internet. Durch ihre Verletzung sei dies nun kaum mehr möglich, zeigt er sich sichtlich mitgenommen. Am Montag sei er persönlich erst einmal nicht in der Lage gewesen, sein Geschäft zu öffnen. Seit drei Jahren betreibt er ein Döner- und Pizzahaus im Herzen von Kirchheimbolanden, wo er seit 2016 mit seiner später nachgezogenen Familie lebt. Seinem ursprünglichen Beruf als Archäologe kann er in Deutschland nicht nachgehen.

Auf dem Großbildschirm seines Döner- und Pizzahauses Beroea in der Gasstraße 15 flackern seit der ersten Meldung über das Unglück ununterbrochen Live-Bilder über die Bergungsarbeiten in Aleppo. „Die Stadt war durch den Krieg schon schwer beschädigt, und jetzt hat das Beben auch noch den Rest zerstört“, kommentiert er die Eindrücke resigniert. Er habe sich daher spontan zu einer Spendenaktion entschlossen. Von Donnerstag bis Samstag dieser Woche sollen sämtliche Einnahmen aus seinem Imbiss an eine noch zu benennende Hilfsorganisation im Krisengebiet fließen. Unterstützt werde er dabei auch von Freunden und Bekannten, die sich spontan solidarisch mit dem Schicksal seiner Landsleute im betroffenen Gebiet erklärt hätten.