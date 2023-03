Kleinstädte haben ja mit manchen Vorurteilen zu kämpfen: Allen voran: Da steht die Zeit eher still, da bewegt sich nichts. Bei den harten Fakten wird man dem für Kibo in Anbetracht vieler Abrisshalden und Baugruben einiges entgegenhalten können. Auf einer gewissen symbolischen Ebene kann man allerdings fündig werden.

Nehmen wir mal den Weg vom Parkdeck bis zur Fußgängerzone, kaum 50 Meter. Da stößt man zunächst auf die Wettertafel, die dem Betrachter nun schon seit Jahren statt Wetterdaten ihr hässliches Innenleben zeigt. Manchmal gibt es tatsächlich irgendwelche Zahlen, die man aber höchstens aus der Erinnerung noch zuordnen kann, denn der erklärende Teil des Displays ist nicht mehr vorhanden. Und diese Zahlen behält die Tafel nun auch schon seit Monaten weder für sich, nur noch rote Striche sind zu sehen, eher mäßig dekorativ.

Wenige Meter weiter passiert man den Mozartbrunnen, ein Sinnbild der Stadt, das viele Blicke auf sich zieht von Besuchern, die das stadtgeschichtliche Bilderrätsel auf Eberhard Linkes Schöpfung entschlüsseln wollen. Nur: Von wegen „alle Brünnlein fließen“ – Wasser sprudelt da schon lange nicht mehr. Auch das mag Besuchern auffallen, die immer wieder mal in die Stadt kommen.

Denen könnte wenige Meter weiter ebenso ins Auge stechen, dass die Uhr am Römerplatz nur zweimal am Tag die richtige Zeit anzeigt, mittags und um Mitternacht. Ansonsten geht - oder besser: steht – sie falsch, weil ihrer Zeiger nur noch nach oben zeigen und die Bewegung eingestellt haben, und das schon vor etlichen Jahren. Wie war das mit den Kleinstädten? Ach ja, da steht die Zeit still. Vorurteil?

Es mag für alles Gründe geben. Vandalismus, der Zahn der Zeit, und es gibt ja Wichtigeres. Aber dass so vieles so unerklärt sich selbst überlassen bleibt, kann schon für Stirnrunzeln sorgen – auf der Ebene der Details, der kleinen, aber symbolträchtigen Dinge. Aber die ist kein unwesentliches Aushängeschild einer Stadt.