Vor den Fenstern der Seniorenresidenz am Schloss gab es am Donnerstagvormittag ein Swing- und Schlager-Konzert, organisiert von SWR4. Sehr zur Freude vieler Heimbewohner und auch einiger zufällig vorbeikommender Passanten.

Bei strahlendem Sonnenschein waren die Plätze auf der Empore – der großen Außenterrasse im ersten Stock, die Richtung Innenhof ausgerichtet ist – bereits 15 Minuten vor Konzertbeginn belegt. Und an fast jedem Fenster der Seniorenresidenz stand oder saß jemand, um einen guten Blick auf die beiden Musiker zu haben: SWR4 Moderator Wolfgang Röben und Musikerin Cornelia Bardi.

Privat sind die beiden ein Paar, und so durften sie ohne Sicherheitsabstand singen. „Lassen Sie sich überraschen“, rief Röben den Senioren zu, und dann lieferte er mit seiner Partnerin ein 40-minütiges Programm ab, das zum Mitsingen, Mitwippen und sicher auch in Erinnerungen schwelgen anregte. „Du warst mein schönster Traum“ von Roger Whittaker erklang ebenso wie das Duett „Was kann ich denn dafür“. Hansi Hinterseer und Lena Valaitis hatten es bekannt gemacht, es beruht auf dem von Frank Sinatra gesungenen Nummer-eins-Hit „Something Stupid“.

„Vom Stadtpark die Laternen“

Musikalisch überzeugten Wolfgang Röben und Cornelia Bardi beide. Kein Wunder angesichts ihrer langjährigen Erfahrung. Mit 16 Jahren kaufte sich Röben seine erste Klarinette, zusammen mit der SWR Big Band trat er schon in der Mainzer Rheingoldhalle auf. Bardi studierte klassischen Gesang und verbindet gerne unterschiedliche Musikgenres wie etwa Schlager, Pop und Operette. So auch beim Auftritt in der Kirchheimbolander Seniorenresidenz. Mit klarer Stimme und tollem Vibrato sang sie erst klassisch, erfreute dann die Zuhörer mit „Immer wieder geht die Sonne auf“ von Udo Jürgens und wechselte ansatzlos zum Schlagerhit „Vom Stadtpark die Laternen“.

Reportage im Radio zu hören

Auch Röben überzeugte bei bekannten Hits wie „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ oder im „Weißen Rössl“ am Wolfgangsee. Die Idee zu ihren Konzerten für Senioren sei innerhalb kürzester Zeit entstanden und umgesetzt worden, erzählt Röben. Der Auftritt des Duos im Innenhof der Seniorenresidenz war bereits die 22. Veranstaltung dieser Art innerhalb von drei Wochen. Auch eine Reportage über den Auftritt in Kirchheimbolanden wird es geben: Zu hören ist sie am Freitag, 24. April, zwischen 9 und 10 Uhr bei SWR4 Rheinland-Pfalz.

Zum Schluss ihres Konzerts erfüllten die beiden Musiker ganz spontan einen Liedwunsch der Senioren: Sierra Madre del Sur. Das Lied handelt vom arbeitsreichen Leben mexikanischer Bergbauern. Und als die Mexiko-Hochland-Hymne im Innenhof der Seniorenresidenz ertönte, hatte man für einen kurzen Moment das wundervolle Gefühl: Das Leben geht seinen ganz normalen und gewohnten Gang.