Der Winnweiler Ortsteil Hochstein wurde vom Südwestrundfunk-Team der Redaktion „Hierzuland“ zwei Tage lang besucht. Das Leben geht trotz Corona weiter und die Menschen wollen darüber reden. Wie aber sieht die Arbeit im journalistischen Bereich jetzt aus? Die RHEINPFALZ war dabei.

Da immer nur zwei Personen zusammen sein können, müssen die drei Männer der Redaktion „Hierzuland“ mit zwei Fahrzeugen fahren und nicht wie vor kurzem noch in einem Kleinbus. Bernd Schwab führt die Interviews mit den Hochsteinern und Ortsvorsteherin Christiane Demmerle durch. Kameramann Oliver Kachlicki und Tontechniker Max Hahn wahren dabei den Abstand bereits so routiniert als sei es normal.

„Sie dürfen noch ein wenig näher zu mir. Der Mindestabstand liegt bei 1,50 Meter“, beruhigt Schwab Ortsvorsteherin Demmerle. Man merkt ihr an, dass sie etwas verunsichert ist. „Die Menschen wollen zuhause weiter informiert und unterhalten werden. Wir zeichnen immer zwei Wochen vor Ausstrahlung auf. Daher sind derzeit noch Sendungen zu sehen, bei denen es noch keine Mindestabstände gab. Das wird nun in den nächsten Wochen anders aussehen“, erklärt Bernd Schwab.

„Wie geht es ihnen?“, fragt Schwab nun die Ortsvorsteherin. „Mir bereitet es Sorgen, wie es momentan den Menschen bei uns geht. Wenn ich auf dem Weg zur Arbeit die Autos meiner Mitbürger vor den Häusern stehen sehe, werde ich nachdenklich. Sind sie arbeitslos, in der Kurzarbeit oder glücklicherweise im Home-Office?“, erzählt Christiane Demmerle von ihren Beobachtungen. Ein Bauprojekt in Hochstein ist gerade der Spielplatz, der noch nicht ganz fertig ist. Das soll er aber laut Demmerle in nächster Zeit werden. Allerdings wird die Eröffnungsfeier von „Ludwig und die Welt des Eisens“, so der Name des Spielplatzes mit historischer Anlehnung an die Hochsteiner Geschichte, noch warten müssen.

Kaffeetrinken mit Abstand

Ortsansässige Firmen wie das Restaurant „Sorbas“ und die Schreinerei „Buhrmann“ sind ebenfalls vom SWR-Team besucht worden. Das Restaurant hat nun auch mittwochs geöffnet und bietet von 16 bis 20 Uhr eine Abholmöglichkeit für das Essen an. Gerd Buhrmann geht es von der Auftragslage her gesehen weiterhin sehr gut. Allerdings hat er Schwierigkeiten bei den Materiallieferungen. Schlimmer finden er und seine Frau, dass sie als Großeltern ihre Enkel nicht bei sich haben dürfen.

Eine schöne Geschichte hat das Hierzuland-Team in Hochstein noch gefunden. Die beiden Schwestern Martina Thoene und Sabine Wolken wohnen sich in der Alsenzstraße gegenüber. Die beiden treffen sich jeden Tag um 14 Uhr zum Kaffeetrinken. Allerdings sitzt Martina Thoene vor ihrem Haus und Sabine Wolken auf ihrem gegenüberliegenden Grundstück. Nähe sieht in diesen Tagen eben anders aus.

Info

Im Rahmen der „Landesschau Rheinland-Pfalz“ zeigt das SWR Fernsehen heute, 15. April, ab 18.45 Uhr den „Hierzuland“-Beitrag über Hochstein.