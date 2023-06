SWR-Moderatorin Patricia Küll stellt am 28. Juni, 18.30 Uhr, in der Bücherei in Alsens ihren Wohlfühl-Debütroman „Denn wir werden Schwestern bleiben“ vor. Es soll gelacht werden.

Der Roman erscheint erst am 25. August, die Besucher der Lesung erleben also eine Vorpremiere. Patricia Küll, Jahrgang 1989, arbeitet seit 27 Jahren beim SWR Fernsehen in Mainz. Dort moderiert sie das tägliche Live-Magazin „Landesschau Rheinland-Pfalz“, die Kultursendung „Landes Art“ und den ARD-Rosenmontagzug. Als diplomierte systemische Coach und Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung schreibt sie Sachbücher und hält Vorträge. Ihr erster Roman „Denn wir werden Schwestern bleiben“ (Verlag Lübbe, Köln 2023, 271 Seiten, 15 Euro) will Impulse für mehr Lebensfreude und gute Beziehungen geben. Die Lesung soll „ein Abend voller Leben, Lachen, Lesen“ werden, so die Ankündigung. Die Ausgangssituation: Wie wäre es, wenn Sie die Chance hätten,

ein Jahr in Ihrem Leben zu wiederholen? Würden Sie die Chance nutzen? Die Schwestern Caroline, Jule und Marlene bekommen diese Möglichkeit auf der Beerdigung der jüngsten Schwester Vivienne, die auf blöde Art ums Leben kam. Damit beginnt ein wildes Jahr, in dem die drei versuchen, die kleine Schwester vor dem tödlichen Unfall zu bewahren. Doch lässt sich das Schicksal überhaupt ändern? Über Schicksal, Lebensfreude, kluge Entscheidungen und (Schwestern)Beziehungen geht es an diesem Abend, an dem es auch ein Buch der Autorin zu gewinnen gibt. Der Eintritt zur Lesung ist frei, um Spenden wird gebeten. Traditionsgemäß gibt es Brezeln und Spundekäs und Getränke.