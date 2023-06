Zwei Jahre nach der gelungenen Premiere 2021 mit knapp 100 Teilnehmern richtet die Verbandsgemeinde Winnweiler – neben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) dieses Mal maßgeblich unterstützt vom ortsansässigen Turnverein – wieder einen Swim&Run-Wettbewerb mit Benefizcharakter aus.

Am Sonntag, 3. September, können Sportbegeisterte erneut zwischen zwei Distanzen wählen: 500 Meter Schwimmen und fünf Kilometer Laufen mit Start ab 10 Uhr, oder 100 Meter Schwimmen und einen Kilometer Laufen mit Start ab 14 Uhr.

Nach dem Schwimmen im 50-Meter-Becken wird in der Wechselzone auf Laufschuhe und Sportkleidung umgestellt. Die flache Ein- beziehungsweise Fünf-Kilometer-Wendepunktstrecke verläuft Richtung Leithöfe. Das Ziel ist für beide Strecken im Schwimmbad, wo dann jeder Teilnehmer eine Erinnerungsmedaille erhält. „Im Gegensatz zu vor zwei Jahren gibt es nun zum Glück keinerlei Einschränkungen oder Regeln aufgrund von Corona. Entsprechend freuen wir uns neben den Aktiven auch über viele Zuschauer“, betont Steffen Brack. Der zweite Vorsitzende der DLRG Rockenhausen stellt noch mal die Idee dieses Wettbewerbes in den Vordergrund: „Wir wollen den Leuten, die sich mit diesen Sportarten über Sommer fit halten, auch einen Wettbewerbsmodus bieten. Das ergänzt sich super mit dem eine Woche später in Rockenhausen am Herbstfest fest etablierten Rockie-Man-Triathlon. Grundsätzlich sollte aber für alle der Spaß, die Gesundheit und der Benefizgedanke im Vordergrund stehen.“ 2021 konnte die VG Winnweiler über 3000 Euro aus Spendengeldern und Startgebühren den Opfern der Flutkatastrophe zukommen lassen. Für welchen guten Zweck in diesem Jahr geschwommen und gelaufen wird, ließ Brack noch offen.

Info

Voranmeldungen zum 2. Aquathlon der VG Winnweiler am 3. September im und um das Freibad in Winnweiler sind über die Homepage der Gemeinde oder ab 1. Juli auf raceresult möglich.