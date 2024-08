Das Jedermann-Sport-Event Swim & Run, mit Schwimmen und Laufen, steht wieder auf dem Programm. Es gibt Kurz- und Langstrecken und auch Teamwettbewerbe.

Ein besonderes sportliches Ereignis gibt es am Sonntag, 25. August, in Winnweiler zum dritten Mal: das Jedermann-Sport-Event Swim & Run. Angeboten werden eine Kurzstrecke mit 100 Metern Schwimmen und einem Kilometer Laufen und eine Langstrecke mit 500 Metern Schwimmen und fünf Kilometer laufen. Im Vorjahr waren gut 100 Teilnehmer dabei. Auf ähnlichen oder besseren Zuspruch hoffen die Veranstalter auch in diesem Jahr bei der dritten Auflage . Die Startgebühr beträgt bei Einzelstartern für Erwachsene zehn und für Kinder fünf Euro. Start und Ziel ist das Warmfreibad in Winnweiler.

Veranstalter ist die Verbandsgemeinde Winnweiler mit Unterstützung durch den Turnverein Winnweiler und die DLRG-Ortsgruppe. Dabei handelt es sich um eine Benefiz-Veranstaltung, deren Erlös einem wohltätigen Zweck zugeführt wird. Der Betrag wird diesmal an den gemeinnützigen Verein „Freunde der Kreuzkapelle“ zum Erhalt der Kreuzkapelle Winnweiler gespendet.

Start im Minuten-Takt im Winnweiler Warmfreibad

Der Wettkampf über die Langstrecke (Jahrgang 2010 und älter) beginnt um 10 Uhr mit dem Schwimmen. Gestartet wird nacheinander im Minuten-Takt im 50-Meter-Becken mit Bahnwechsel alle 100 Meter. Anschließend werden die Laufschuhe angezogen, und es geht direkt zum Lauf über. Um 14 Uhr sind die Teilnehmer auf der Kurzstrecke (Jahrgang 2013 und älter) dran. Es kann auch im Team gestartet werden: Der Ablauf ist wie beim Einzelstart, nur übergibt der Schwimmer per Abklatschen an den Läufer. Erwachsenen-Teams zahlen 15 Euro Startgebühr, Kinder-Teams (bis 16 Jahre) zehn Euro. Weitere Informationen und die Anmeldung sind unter https://my.raceresult.com/286369/ zu finden.