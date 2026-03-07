Der Bildungsminister kommt nach Münchweiler. Hier spricht er über fehlende Lehrer, 250.000 Euro für Schulsozialarbeiter im Kreis und seine Sehnsucht nach dem Klassenzimmer.

Herr Teuber, wir haben in den vergangenen Monaten durch den RHEINPFALZ-Schulreport viel über Schulen im Donnersbergkreis berichtet und viele Gespräche mit Lehrern geführt. Der Tenor: Das Personal ist überlastet. Was tut das Bildungsministerium, um mehr Lehrkräfte einzustellen und die Arbeitsbelastung zu reduzieren?

Wir haben 45.000 Lehrkräfte – so viele wie nie zuvor in Rheinland-Pfalz, weil wir nie aufhören einzustellen und so die Schulen immer weiter stärken. Es werden auch in diesem Jahr alle Planstellen mit ausgebildeten Lehrkräften besetzt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, in anderen Bundesländern stellt sich die Lage ganz anders dar. Mir ist aber auch bewusst, dass die Herausforderungen für unsere Lehrkräfte wachsen, dass ihnen viel abverlangt wird – von der Gesellschaft, von den Eltern, durch eine sich ständig verändernde Welt. Deshalb ist es wichtig, dass unsere Lehrkräfte gute Rahmenbedingungen haben und sie sich ganz auf ihre pädagogische Arbeit mit den Kindern konzentrieren können, auf Bindungs- und Beziehungsarbeit.

Wie lässt sich das erreichen?

Deshalb brauchen wir mehr multiprofessionelle Teams, Schulsozialarbeit, Schulpsychologie, zusätzlich pädagogische Entwicklung und mehr Teamarbeit bei Entlastung durch digitale Angebote. Und die Kernfrage: Was können wir künftig nicht mehr machen, um die Zeit für die pädagogische Arbeit mit Lernenden zu gewinnen?

Lehrer berichten von steigenden Klassenstärken, die individuelle Förderung erschweren. Gibt es Pläne, diese zu reduzieren?

Emotional und aus meiner Erfahrung als Lehrer verstehe ich diesen Punkt. Gleichzeitig gilt, dass wir sogar die kleinsten Grundschulklassen in Deutschland haben. Wissenschaftliche Studien belegen auch relativ klar, dass Lernerfolge nicht von der Größe einer Klasse abhängen. Mir ist es wichtig, dass Bildung Qualität hat, dass wir genügend gut ausgebildete Lehrkräfte haben und dass diese unter den bestmöglichen Bedingungen mit den Kindern arbeiten können. Dazu gehört auch, dass wir für individuelle Förderung, die jedes Kind verdient, die nötigen Voraussetzungen schaffen.

Die da wären...

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz können dabei helfen. Zudem stellen wir heute schon Programme wie „Bettermarks“ für Mathematik zur Verfügung, die den Kindern Aufgaben geben, die zu ihrem Leistungsstand passen, ihren Nachholbedarf analysieren und darauf aufbauend weitere Lerninhalte entwickeln. Das ist der Einstieg in die datengestützte Unterrichts- und Schulentwicklung, die uns für die kommenden Jahre vorschwebt. Länder, die bei gleichen Klassengrößen schon so arbeiten, sind nachweislich erfolgreicher bei Vergleichsstudien. Daher konzentrieren wir uns darauf.

Gibt es Pläne, mehr Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen im Donnersbergkreis einzustellen?

Rheinland-Pfalz investiert bereits heute zwölf Millionen Euro pro Jahr in Schulsozialarbeit, das ist ein kontinuierlicher Anstieg seit 2011, als es noch weniger als sieben Millionen Euro waren. Damit greifen wir den Kommunen bei ihrer Pflichtaufgabe massiv unter die Arme. Das gilt auch für den Donnersbergkreis, der mit fast einer Viertelmillion Euro pro Jahr profitiert. Auch das Angebot der Schulpsychologie haben wir landesweit massiv ausgebaut und dabei immer darauf geachtet, dort besonders zu unterstützen, wo viele armutsgefährdete Kinder oder Kinder mit Migrationshintergrund lernen. Zusätzlich wirkt das Startchancen-Programm, das über zehn Jahre 100 Millionen Euro in 200 Schulen im Land bringt.

Viele Lehrkräfte äußern einen Mangel an Vertrauen in Politik und Verwaltung. Was unternehmen Sie, um dieses Vertrauen zurückzugewinnen und so dafür zu sorgen, dass sich Lehrer und Schulleitungen in ihren Anliegen gehört fühlen?

Indem ich rausgehe und mit ihnen rede. Ich bin jeden zweiten Tag in einer anderen Schule oder einer anderen Kita im Land unterwegs. Ich höre zu, ich nehme Lob und konstruktive Kritik auf, um Dinge weiterzuentwickeln. Und ich versuche, die vielen guten Ideen, die wir aus dem Schulalltag vermittelt bekommen, in gute Bildungspolitik umzumünzen, von der alle Schüler profitieren, egal welcher Herkunft sie sind oder aus welchem Elternhaus sie stammen. Wir entwickeln Schule weiter unter Beteiligung von Praktikern und fundiert durch wissenschaftliche Erkenntnisse. Aus der Praxis, mit der Praxis, für die Praxis – das ist unsere Devise.

Ein großes Thema in der Nordpfalz ist, dass eine Lehrerin ohne zweites Staatsexamen an sieben Schulen in ganz Rheinland-Pfalz unterrichtet hat. Wie konnte es passieren? Und wie soll in Zukunft sichergestellt werden, dass solche Fälle sofort auffallen?

Nach unseren Informationen haben sich in Rheinland-Pfalz seit 2002 nur drei derartige Fälle ereignet, in denen gefälschte Zeugnisse vorgelegt wurden. Natürlich ist so ein Vorfall ärgerlich, denn wir legen großen Wert darauf, dass unsere Kinder und Jugendlichen von qualifiziertem Personal unterrichtet werden. Wenn Anhaltspunkte vorliegen, dass mit Zeugnissen betrogen wird, geht die Schulaufsicht der Angelegenheit nach und ergreift die nötigen Konsequenzen.

Vermissen Sie manchmal das Klassenzimmer oder gefällt Ihnen die Rolle als Bildungsminister besser?

Lehrer bleibt man sein Leben lang – insofern vermisse ich den Schulalltag manchmal schon ein bisschen. Aber ich bin mit vollem Herzen und großer Leidenschaft Bildungsminister. Durch diese Aufgabe und meine sehr vielen Begegnungen in den Schulen darf ich nun aus meiner Erfahrung mit den Kolleginnen und Kollegen Schule weiterentwickeln. Dabei habe ich stets die Kinder im Blick und als ebenso dauerhafte Gesprächspartner, wie es die Eltern sind. Ich bin zwar nicht mehr in Klassenraum und Lehrerzimmer aktiv, aber nah am Puls derer, die dort wirken. Ich sehe, was so viele Menschen täglich leisten und voranbringen. Das motiviert mich, mit ihnen und meinem Team die Schule chancengleich, zukunftsfest und alltagsgerecht zu machen. Dieser Prozess ist nie zu Ende und daher so erfüllend, weil die Kinder es verdienen und wir ihnen gerecht werden müssen – immer wieder aufs Neue.

Info

Die Landtagsabgeordnete Jaqueline Rauschkolb (SPD) lädt Sven Teuber für Dienstag, 10. März, um 18 Uhr ins Bürgerhaus nach Münchweiler an der Alsent ein. Das Thema „Bildung der Zukunft“. Anmeldungen an wahlkreis@jaquelinerauschkolb.de. Aber auch ohne Anmeldungen sind Interessierte willkommen.

Zur Person

Sven Teuber wurde 1982 in Nordhorn geboren. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Nach seinem Studium und einer Laufbahn als Gymnasiallehrer ist er seit vielen Jahren politisch aktiv für die SPD. Am 14. Mai 2025 übernahm er das Amt des Bildungsministers des Landes Rheinland-Pfalz.