Am kommenden Samstag, 29. Januar, 20 Uhr, präsentiert der Kabarettist Sven Hieronymus, auch bekannt als der „Rocker vom Hocker“ sein aktuelles Programm „Als ob!“ im Haus Gylnheim in Göllheim.

Hieronymus schlüpft in die Rolle eines Rockers, der nun auch schon die 50 erreicht hat. Eine Zeit des Wandels: Seine Tochter zieht aus. Der Sohn „leider nicht“, heißt es in der Ankündigung des Programms. Der junge Erwachsene will seinem alten Rockervater nun vielmehr das Leben erklären. „Und wenn der Rocker Einwände hat, kommt immer der Satz: ,Als ob!’“ Auch um seine Rolle als Ehemann und überhaupt als „der Depp in der Familie“ soll es gehen.

Einlass ab 19 Uhr

Der Publikumseinlass erfolgt ab 19 Uhr, teilen die Veranstalter mit. Zutritt haben ausschließlich Geimpfte und Genesene nach der 2G-plus-Regelung. Neben dem Impfzertifikat ist damit von den Besuchern, die noch keine Boosterimpfung erhalten haben, ein aktueller negativer Coronatest vorzulegen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Es gilt die Maskenpflicht. Veranstaltungsbeginn ist um 20 Uhr. Weitere Informationen gibt es hier.