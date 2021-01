Kirchheimbolanden. Fußball-Bezirksligist SV Kirchheimbolanden hat mit seinem Trainertrio verlängert. Chefcoach Timo Riemer und Co-Trainer Marc Wolter sowie Torwarttrainer Klaus Mattern haben für die Spielzeit 2021/2022 zugesagt. Darüber informierte der Sportliche Leiter Gerhard Schmidt.

„Damit herrscht bereits frühzeitig Planungssicherheit für alle Beteiligten im Hinblick auf die kommende Saison. Allerdings wird mit dem Trainerteam mittel- bis langfristig geplant, um die Ziele des Vereins zu erreichen“, betonte Schmidt.

Das Trio hatte zu Beginn der aktuellen Spielzeit beim SVK die Verantwortung übernommen. Riemer kam vom Oberligaaufsteiger SV Waldalgesheim. Der 32-jährige Riemer, der in Kirchheimbolanden mit seiner Familie wohnt, wirkte dabei als Spielertrainer. Unter seiner Führung fuhr der SVK in bislang sieben Ligaspielen in der Bezirksliga Westpfalz Nord drei Siege in. Zweimal spielte Kirchheimbolanden unentschieden, zweimal gingen die Akteure vom Schillerhain als Verlierer vom Feld. In der aktuellen Ligatabelle belegt Kirchheimbolanden derzeit den fünften Rang. Allerdings: Wird die Saison vom Südwestdeutschen Fußballverband wegen der anhaltenden Corona-Situation abgesagt, sind die Statistiken wertlos.

Riemer machte schon im Herbst klar, dass er beim SV Kirchheimbolanden etwas aufbauen möchte. Der Aufstieg in die Landesliga ist das mittelfristige Ziel des Vereins.

Der Sportliche Leiter Gerhard Schmidt meldete zudem, dass sich das Team für die Saison 2021/2022 die Dienste des ehemaligen und langjährigen SVK-Stammtorhüters Stefan Schröder gesichert hat. „Er soll in Abstimmung mit Klaus Mattern noch intensiver und direkter unsere Torleute fördern“, sagte Schmidt. Von der aktuellen Mannschaft hätten zum jetzigen Zeitpunkt fast alle Spieler ihre Zusage für die neue Runde gegeben, so der Sportliche Leiter.