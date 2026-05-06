Vier junge Leichtathleten des SV Kirchheimbolanden waren in Kaiserslautern bei den Bezirksmeisterschaften am Start.

Timon Steinbach war mit einem dritten und einem vierten Platz der erfolgreichste Teilnehmer des SV Kirchheimbolanden. Er startete in der Klasse M10. Den Sprint über 50 Meter absolvierte er als Vierter in 8,43 Sekunden. Über die 800 Meter verpasste er mit 3:00,13 Minuten die Drei-Minuten-Marke nur ganz knapp.

In der W10 starteten Liesel Becker und Klara Willenbacher vom SVK im 50-Meter-Sprint, im Weitsprung und über 800 Meter. Beide holten mit dem achten und elften Platz über 800 Meter ihre besten Platzierungen. Besser platziert war Miana Steinbach in der W11. Sie belegte mit einer Weite von 25,5 Metern den dritten Platz im Ballwurf.