Die Riemer-Elf ist gut drauf, der Gegner braucht Punkte . Marvin Oberländer pausiert, Yannick Krist fehlt, Samuele Gualtieri ist verletzt. Der Rest ist fit und motiviert.

Der SV Kirchheimbolanden will seine Erfolgsserie in der Landesliga West ausbauen. Der Trend bei den Donnersbergern (Platz sechs, 37 Punkte) geht klar nach oben. Die Mannschaft von Spielertrainer Timo Riemer empfängt am Sonntag, 15 Uhr, auf dem Sportplatz am heimischen Schillerhain den Tabellenelften FC Schmittweiler-Callbach. „In Schmittweiler haben wir ja in der Vergangenheit eigentlich nie gut ausgesehen. Zweimal haben wir dort eine Packung bekommen. Am Sonntag wollen wir das ändern, zu Hause haben wir sie auch schon geschlagen in der vergangenen Spielzeit“, sagt der Kirchheimbolander Spielertrainer.

Freundschaft ruht am Sonntag

Riemer betont zudem: „Ich kenne den Trainer von Schmittweiler-Callbach sehr gut. Ich war ja vor einigen Jahren vier Spielzeiten lang Spieler unter Murat Yasar, mit dem ich eine große Vergangenheit habe. Deswegen wird die Begegnung etwas ganz Besonderes für mich. Aber klar ist auch, dass die Freundschaft am Sonntag erst einmal für 90 Minuten ruhen wird.“

Personell sieht es beim SV Kirchheimbolanden, der derzeit mit 37 Punkten auf dem sechsten Tabellenrang steht, so aus: Marvin Oberländer wird nicht Teil des Kaders sein, er war nach der Partie in Hackenheimvergangene Woche, die der SVK mit 1:0 gewann, angeschlagen. Der zentrale Spieler im Kirchheimbolander Mittelfeld wird von Riemer deshalb bis auf Weiteres eine Pause bekommen. „Marvin lassen wir erst einmal raus, wollen ihn schonen, bleiben vorsichtig“, sagt der Coach dazu. Offensivmann Yannick Krist wird ebenfalls nicht dabei sein, er allerdings aus privaten Gründen. Samuele Gualtieri ist weiter verletzt und wird wohl noch länger ausfallen. „Sonst sind alle Spieler fit und gut drauf“, sagt Riemer.

SVK lauert auf Patzer der Teams vorne

Der FC Schmittweiler-Callbach steht aktuell auf dem elften Tabellenrang, hat fünf Punkte Vorsprung auf den ersten möglichen Abstiegsrang Platz 13), den zurzeit die SG Rieschweiler belegt. „Schmittweiler braucht dringend Punkte. Deshalb erwarte ich eine Mannschaft, die voll fokussiert ist, alles reinwirft und uns Probleme machen möchte“, sagt Timo Riemer und betont: „Sie werden viel mit langen Bällen agieren, Härte mitbringen und voll in die Zweikämpfe gehen. Da gilt es, dagegenzuhalten.“

Der Coach sagt: „Wir haben ein Heimspiel, wir sind gut drauf, wir können alle Jungs einsetzen, ohne dass wir Qualität verlieren. Das Wetter soll gut werden, der Gegner ist interessant, ich hoffe auf viele Zuschauer.“ Derzeit liegen die Kirchheimbolander acht Punkte hinter dem Zweiten SV Hermersberg, der aber schon eine Partie mehr als die Donnersberger absolviert hat. „Natürlich ist das weit weg, aber wir wollen bis zum Saisonende noch alle unsere Spiele gewinnen. Und da oben patzen die Teams ja jede Woche.“

Wenn das so weitergehe und das SVK-Team seine Siegesserie ausbauen und beibehalten könne, dann sei Rang zwei ja schon noch in der Reichweite, glaubt Riemer. „Natürlich ist der Aufstieg kein Muss, aber so was hat man im Hinterkopf, dafür spielen wir ja auch alle Fußball“, sagt Timo Riemer.