Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die beiden Finalisten bei der Sportwoche in Albisheim stehen fest. Der Fußball-Bezirksligist SV Kirchheimbolanden gewann das erste Halbfinale gegen den ASV Winnweiler mit 1:0 (1:0). Der rheinhessische Verbandsligist TSV Gau-Odernheim entschied anschließend die Partie gegen den VfR Grünstadt mit 3:0 für sich.

150 Zuschauer kamen zu den beiden Halbfinalbegegnungen am Dienstagabend nach Albisheim. In der ersten Partie hatte der SV Kirchheimbolanden in der ersten Halbzeit Mühe gegen den ASV Winnweiler.