Der SVK will die Siegesserie fortsetzen. Diese Saison war erfolgreich, in der nächsten soll noch etwas mehr gehen. Wie die Planungen laufen.

Der nächste Dreier wird angepeilt: Der SV Kirchheimbolanden will in der Fußball-Landesliga West seine Siegesserie ausbauen. Der SV Kirchheimbolanden von Spielertrainer Timo Riemer hat aus seinen letzten vier Spielen die Maximalanzahl von zwölf Punkten geholt. In der Tabelle sind die Kirchheimbolander durch die Erfolge wieder auf den sechsten Platz vorgerückt. Den Ligaverbleib haben die Donnersberger schon zu 99 Prozent sicher. Am Sonntag im Heimspiel gegen den Liga-14. SV Hinterweidenthal könnte der SVK in Sachen Klassenverbleib nun eigentlich schon endgültig den Deckel draufmachen. Die Kirchheimbolander sind in der Partie, die um 15 Uhr angepfiffen wird, klarer Favorit.

„Natürlich wollen wir unseren vierten Sieg in Folge in diesem Jahr einfahren. Die Jungs sind gut drauf. Ich habe einen Riesenkader zur Verfügung. Ich muss wieder zwei Spieler aus dem Aufgebot streichen“, sagt Riemer. Die Kirchheimbolander schauen wieder ein bisschen nach oben. Der Ligazweite VfR Baumholder scheint aber doch ein Stück zu weit weg zu sein. Die Kirchheimbolander liegen zehn Punkte hinter Baumholder.

Respekt vor dem Gegner

Mit dem SV Hinterweidenthal kommt ein Team ins Stadion auf dem Schillerhain, das mit Problemen zu kämpfen hat. Dennoch hat Riemer großen Respekt vor dem Gegner. Im Hinspiel kamen die Residenzstädter in Hinterweidenthal nicht über ein 1:1 hinaus. „Wir treffen auf eine Mannschaft, die wirklich sehr schwer zu bespielen ist. Ich erwarte, dass der SV Hinterweidenthal sehr tief stehen wird“, sagt Timo Riemer und bemerkt: „Vorne haben sie mit Felix Burkhard einen Spieler der Extraklasse. Der lauert auf Konter, da müssen wir höllisch aufpassen.“

Eine Manndeckung für Burkhard, der in 15 Spielen bereits elf Treffer erzielt hat und auch als Spielertrainer der Südwestpfälzer fungiert, wird es aber nicht geben. „Ich halte von Manndeckung hinten nichts. Das würde das ganze System über den Haufen werfen“, betont der Kirchheimbolander Trainer und sagt: „Wir müssen das einfach im Kollektiv lösen und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass das klappt.“

Unterdessen laufen beim SV Kirchheimbolanden schon intensiv die Planungen für die kommende Spielzeit. Marc Wolter wird als Co-Trainer aufhören und ein anderes Amt (Teamchef) übernehmen. „Ich denke, dass wir in den kommenden Tagen neue Namen präsentieren werden, die Gespräche sind schon sehr weit fortgeschritten“, sagt Riemer. Der Spielertrainer fügt an: „Auch in Sachen Spielerneuzugängen wird es demnächst Neuigkeiten geben.“ Fakt ist: Der SV Kirchheimbolanden will in der nächsten Runde in der Landesliga laut Riemer im vorderen Bereich mitspielen. Die Donnersberger schauen bei Verstärkungen für die kommende Runde vor allem auf junge Spieler aus der Region. Man darf gespannt sein, wen der Klub als Neuzugänge präsentieren wird.