Beim SV Kirchheimbolanden dreht sich das Personalkarussell. Neben zahlreichen Neuverpflichtungen gibt es auch einige Spieler, die den SVK verlassen werden.

Der SV Kirchheimbolanden bekommt es in der nächsten Landesligapartie mit einem ambitionierten Gegner zu tun. Am Sonntag empfängt das Team von Spielertrainer Timo Riemer um 15 Uhr am Schillerhain den Tabellenvierten SG Meisenheim/ Desloch/ Lauschied, der sich noch Hoffnungen auf den Aufstieg macht.

Für den Fußball-Landesligisten SV Kirchheimbolanden geht es in der aktuellen Saison nur noch um die Statistik. Bei noch sieben Spielen in dieser Runde belegt der SVK mit 31 Punkten den siebten Tabellenrang und steht damit jenseits von Gut und Böse. Unterdessen laufen die Planungen beim SVK für die kommende Saison auf Hochtouren.

Knappe Niederlage beim Tabellenzweiten

„Bis auf Samuele Gualtieri stehen für die Partie gegen Meisenheim alle Akteure zur Verfügung“, sagt der Kirchheimbolander Spielertrainer Timo Riemer, der klar macht: „Wir freuen uns auf die Partie. Die Mannschaft hat ja schon zuletzt bei der knappen 0:1-Niederlage gegen den Tabellenzweiten SC Hauenstein bewiesen, dass sie mit den Topmannschaften der Liga auf Augenhöhe spielen kann. Und die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied ist auch eine Topmannschaft.“

SV Kirchheimbolanden stark in der Rückrunde

Die Mannschaft von der Nahe hat momentan als Tabellenvierte fünf Punkte Rückstand auf den Zweiten Hauenstein. Die SG darf sich deshalb am Sonntag eigentlich keinen Patzer in Kirchheimbolanden erlauben. Timo Riemer lobt die Entwicklung bei seinem Team, das eine sehr gute Rückrunde spielt. Mit 15 Punkten aus sieben Partien steht der SVK in der Tabelle der zweiten Saisonhälfte auf dem vierten Rang – und damit vor dem kommenden Kontrahenten, der in dieser Statistik Fünfter ist. „Die Mannschaft ist auf einem guten Weg. Wir wollen uns bis zum Saisonende weiter positiv entwickeln und natürlich dabei gute Ergebnisse erzielen“, sagt Spielertrainer Riemer. Der SV Kirchheimbolanden liegt derzeit sieben Punkte hinter der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied.

Unterdessen haben die Donnersberger einen neuen Co-Trainer gefunden. „Wir haben mit Dennis Spieß einen geeigneten Kandidaten verpflichtet“, sagt Riemer. Der 32-jährige Spieß kommt vom SV Alsenborn, wo er einige Jahre Assistenztrainer beim ehemaligen FCK-Profi Thomas Riedl war. „Er kommt als spielender Co-Trainer, kann bei uns in der Innenverteidigung auflaufen“, freut sich Riemer über die zukünftige Verstärkung.

Armin Mujevic wechselt zum SVK

Auch ein weiterer Neuzugang für die nächste Saison steht fest. Armin Mujevic kommt vom Verbandsligisten TuS Steinbach an den Schillerhain. Der 26-Jährige soll die Kirchheimbolander Offensive verstärken. Allerdings hat Mujevic nach einem Kreuzbandriss für die Steinbacher in dieser Runde kein Spiel gemacht. „Ich wollte ihn schon in den vergangenen Jahren haben, er ist ein echter Straßenfußballer“, sagt Riemer, der betont: „Ich habe ihn schon wieder trainieren gesehen. Wir wollen ihn wieder fit bekommen. Wenn er das ist, wird er eine unheimliche Verstärkung für uns sein.“ Spieß und Mujevic sind nach Angreifer David Lipinski, der von der SG Andernach kommt, die Neuzugänge zwei und drei. „Wir sind an weiteren jungen Spielern dran, zwei Akteure hätte ich schon noch gerne für die nächste Spielzeit“, sagt Timo Riemer.

Weitere Abgänge im Sommer haben die Kirchheimbolander auch schon zu verzeichnen: Samuele Gualtieri und Henrik Hillesheim sowie Max Höflich wechseln zum Ost-Landesligisten TSG Pfeddersheim.