Das Turnier in Albisheim geht in seinen entscheidende Phase. Die vier Halbfinalisten, die am Dienstagabend die Endspielteilnehmer ermitteln, stehen seit Freitagabend fest. Der SV Kirchheimbolanden trifft dann auf den rheinhessischen Bezirksligisten VfL Gundersheim.

Nun geht es ans Eingemachte: Die vier Halbfinalteilnehmer der Albisheimer Sportwoche stehen fest. Am Freitagabend qualifizierte sich der rheinhessische Fußball-Bezirksligist VfL Gundersheim in der Gruppe D