Die Hoffnung des SV Kirchheimbolanden auf Platz zwei in der Landesliga erfüllt sich nicht. Der SVK holt zum Abschluss einen Sieg – die davor liegenden Teams aber auch.

Am Ende hat es nicht gereicht. Der SV Kirchheimbolanden gewann zwar sein abschließendes Spiel in der Fußball-Landesliga West gegen den SV Rodenbach mit 2:0 (1:0). Allerdings siegte der Ligazweite SG Meisenheim/ Desloch/ Lauschied auswärts beim Tabellenvorletzten SV Hinterweidenthal und machte damit die Vizemeisterschaft perfekt. Am Ende bleibt dem SV Kirchheimbolanden der vierte Tabellenplatz. Kurzzeitig sah es während des Fernduells am Sonntagnachmittag nach einer Überraschung aus.

Beim SV Kirchheimbolanden hatte Spielertrainer Timo Riemer gehofft, dass der SV Hinterweidenthal doch für eine Überraschung sorgen könnte. „Klar ist, wir müssen unsere Hausaufgaben machen“, sagte der Coach. Die Kirchheimbolander starteten bei 30 Grad Celsius auch stark. Doch der Ligasechste SV Rodenbach hielt gut dagegen und zeigte von Beginn an, dass er nicht gewillt war, am Schillerhain die Punkte kampflos abzugeben. Neben den Donnersbergern war ja auch noch der SC Hauenstein mit Chancen auf Rang zwei. Die Südwestpfälzer mussten ihre Partie gegen die TSC Zweibrücken ebenfalls gewinnen und hoffen, dass die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied die Nerven verlor.

Motiviert aus der Pause

Das erste Team, das im Dreierduell zuschlug, war der SC Hauenstein, der nach 13 Minuten auswärts in Zweibrücken mit 1:0 führte und wenig später auf 2:0 (16.) erhöhte. Kurz darauf ging auch Meisenheim in Führung – und auch dem SV Kirchheimbolanden gelang vor 120 Zuschauern der erste Treffer. Marvin Oberländer ließ den eigenen Anhang mit 1:0 (17.) jubeln. Dann verkürzte Zweibrücken gegen Hauenstein auf 1:2 (27.) und aus Hinterweidenthal erreichte die Nachricht Kirchheimbolanden, dass der Tabellenzweite SG Meisenheim/Desloch/Lauschied den Ausgleich kassiert hatte und die Partie zur Halbzeitpause 1:1 stand.

„Zu diesem Zeitpunkt fehlte uns dann ein Tor“, sagte Timo Riemer schmunzelnd. Die Kirchheimbolander kamen hochmotiviert aus der Kabine und legten dann auch nach: Felix Reißmann erzielte das 2:0. Sollte es mit der Überraschung klappen? Nein. Das Imperium in Form der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied und des SC Hauenstein schlug schnell zurück. Beim SV Hinterweidenthal und der TSC Zweibrücken brach der Widerstand im zweiten Durchgang regelrecht zusammen. Die Hauensteiner gewannen ihre Partie mit 4:1 und die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied feierte letztlich noch einen deutlichen 6:1-Erfolg. Damit spielt das Team von Nahe in den Aufstiegsspielen gegen den Vizemeister der Landesliga Ost, der am Mittwochabend in Speyer in der Partie des SV Büchelberg gegen den VfR Grünstadt, ermittelt wird.

Vier Spieler verabschiedet

„Und war klar, dass ganz viel passieren musste, um die Qualifikation zu den Aufstiegsspielen noch zu schaffen“, sagte der Kirchheimbolander Spielertrainer Timo Riemer später. Der SV-Coach betonte: „Wir haben eine Rückrunde gespielt, die hat selten ein Landesliga so absolviert.“ Tatsächlich war der SV Kirchheimbolanden hinter dem Meister VfR Baumholder die zweitbeste Rückrundenmannschaft. In 14 Partien holten die Donnersberger 36 Punkte, kassierten in der zweiten Saisonhälfte nur zwei Niederlagen und gewannen zwölfmal. „Wir freuen uns schon auf die neue Spielzeit“, sagte Timo Riemer.

Vier SVK-Spieler wurden am Sonntagnachmittag verabschiedet. Lukas Bossong (SV Imsbach), Samuel Gualtieri, Henrik Hillesheim und Max Höflich (alle zur TSG Pfeddersheim) werden den Klub verlassen.