Landesligist SVK peilt den nächsten Dreier an. Das Team von Spielertrainer Timo Riemer muss am Sonntag, 15 Uhr, beim TuS Hackenheim antreten.

Die Kirchheimbolander haben aus dem Hinspiel noch etwas gutzumachen. Damals verlor der SVK zu Hause knapp mit 0:1. Er kann aber befreit aufspielen. Die Riemer-Elf belegt mit 34 Punkten derzeit den sechsten Tabellenrang. Der Ligaverbleib ist gesichert. „Ob wir am Saisonende nun Sechster, Fünfter oder sogar Vierter werden können, spielt für uns eigentlich keine Rolle“, sagt Timo Riemer und betont: „Der Fokus liegt schon voll auf der neuen Saison. Wir wollen in den kommenden Partien Spieler, die zuletzt weniger Spielzeiten hatten und in der neuen Saison auch Teil des Kaders sein werden, verstärkt einsetzen, damit sie wieder in den Rhythmus kommen.“

Gegen Hackenheim hat Kirchheimbolanden zwei Ausfälle zu beklagen. Samuele Gualtieri, der zuletzt Probleme hatte, sich aber wieder zurückmeldete, ist im Training wieder umgeknickt. „Er wird nicht mitwirken können“, sagt Spielertrainer Riemer. Auch Raphael Braun konnte die ganze Woche nicht trainieren. „Er ist nicht dabei“, sagt der Kirchheimbolander Coach, der klarmacht: „Wir werden auf jeden Fall eine gute Mannschaft auf den Platz bringen. In den vergangenen Wochen hat das Team tolle Leistungen gezeigt, selbst die bislang einzige Niederlage in 2026 gegen den SC Hauenstein war unnötig. Wir haben da ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir gehen mit Selbstvertrauen in die Partie am Sonntag.“

Hackenheim mit 30 Punkten Neunter

Auch der Kirchheimbolander Gegner Hackenheim geht gelöst in die Partie. Die Mannschaft von Trainer Tim Huxley hat zwar 2026 noch kein Spiel gewonnen, holte aber eine Reihe von Punkteteilungen, zuletzt gegen den SV Hermersberg (4:4) und den TuS Bedesbach-Patersbach (2:2). Die Hackenheimer stehen aktuell mit 30 Zählern auf dem neunten Tabellenplatz. Um den Ligaverbleib klarzumachen, fehlen nur noch wenige Zähler. Beim TuS wird mit Jasper Schulz ein Leistungsträger fehlen.

Der Kirchheimbolander Spielertrainer hat Respekt vor dem kommenden Gegner. Das liegt nicht nur an der knappen Heimniederlage im Hinspiel. „Ich kenne in Hackenheim viele Akteure. Das ist ein Team mit sehr starken und erfahrenen Spielern, die schon in der Verbandsliga gespielt haben.“ Dass auf Kunstrasen gespielt wird, kommt dem SVK wohl entgegen. „Wir haben ja auch einen bei uns, zu spielen ist das gut“, sagt Riemer.

In Sachen weitere Neuzugänge können die Kirchheimbolander noch keinen Vollzug melden. „Wir sind noch in Gesprächen“, sagt Riemer. Mit Dennis Spieß (SV Alsenborn), Ermin Mujevic (TuS Steinbach) und Angreifer David Lipinski (SV Andernach) hatten die Donnersberger in der vergangenen Woche schon erste Neuzugänge verkündet. Abgänge gibt es auch: Die Offensivspieler Samuele Gualtieri und Henrik Hillesheim sowie Max Höflich wechseln zum Ost-Landesligisten TSG Pfeddersheim.