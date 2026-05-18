Landesligist SV Kirchheimbolanden hat noch die Chance auf den zweiten Platz. Patzer der Gegner und ein eigener Sieg machen es möglich.

Und plötzlich ist der SV Kirchheimbolanden im Aufstiegsrennen. Der Fußball-Landesligist gewann am Sonntag seine Auswärtsbegegnung beim TuS Bedesbach-Paters-bach mit 4:1 (3:1) und kann am letzten Spieltag nun sogar noch Tabellenzweiter werden. Möglich macht das der Patzer des derzeitigen Ligazweiten SG Meisenheim/ Desloch/ Lauschied, der überraschend zu Hause gegen den SV Winterbach nicht über ein 1:1 hinauskam.

Starke erste Halbzeit

„Ich habe der Mannschaft nach dem Spiel in Bedesbach gesagt: Jetzt wollen wir den zweiten Tabellenplatz noch schaffen“, betonte der Kirchheimbolander Spielertrainer Timo Riemer nach dem Sieg im vorletzten Saisonspiel. Vor 215 Zuschauern zeigte der SV eine ganz starke erste Hälfte auf dem Rasenplatz in Bedesbach. „Wir haben in den ersten 45 Minuten nach dem Gegentreffer in der Defensive kaum etwas zugelassen und vorne unsere Chancen genutzt“, sagte Riemer.

Die Platzherren gingen zwar zunächst mit 1:0 durch David Selesi in Führung (18.). Doch der SV Kirchheimbolanden war das bessere Team. Felix Reißmann glich zum 1:1 (27.) aus, und fünf Minuten später hatten die Donnersberger nach dem 2:1 (32.) von Henrik Hillesheim die Partie gedreht. Leonid Morina erhöhte sogar noch auf 3:1 (37.).

Fernduell mit vier Teams

Nach dem Seitenwechsel war dann der TuS Bedesbach-Patersbach besser im Spiel. Die Kirchheimbolander lauerten auf Konter. In der 73. Spielminute gab es dann die Entscheidung: Max Höflich wurde im Bedesbacher Strafraum gefoult, Felix Reißmann verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 4:1 (73.). Dabei blieb es dann auch.

„Die zweite Spielhälfte war von uns nicht so dominant wie der erste Durchgang, aber auch so bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, sagte Timo Riemer nach dem Erfolg seines Teams beim Ligasiebten. Somit kommt es nun am letzten Spieltag zu einem Fernduell zwischen vier Teams. Der derzeitige Tabellenzweite SG Meisenheim vergab am vergangenen Samstag den ersten Matchball, kann aber mit einem Auswärtssieg am Sonntag beim Ligavorletzten SV Hinterweidenthal die Vizemeisterschaft klar machen und sich so für die Aufstiegsspiele in die Verbandsliga Südwest qualifizieren. Die Meisenheimer haben 51 Punkte geholt. Dahinter lauern der Dritte SC Hauenstein (50), der am abschließenden Spieltag beim Tabellenachten TSC Zweibrücken antreten muss.

Gegen Rodenbach vorlegen

Der SV Kirchheimbolanden ist mit 49 Punkten Tabellenvierter und trifft zum Finale der regulären Saison zu Hause am Sonntag, 15 Uhr, auf den Ligasechsten SV Rodenbach. Chancen auf den Aufstieg hat auch noch der Fünfte SV Hermersberg (48), der allerdings darauf hoffen muss, dass die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied verliert und sowohl Hauenstein und Kirchheimbolanden ihre Partien nicht gewinnen. Hermersberg könnte mit den Meisenheimern noch gleichziehen und so ein Entscheidungsspiel erzwingen. Dies gilt auch für den SV Kirchheimbolanden. Spielt Meisenheim unentschieden, Hauenstein auch und der SV gewinnt gegen Rodenbach, ist dieses Szenario möglich.

„In Hinterweidenthal ist es immer schwer zu spielen, dann kommt natürlich noch dazu, dass es ein Kopfspiel für Meisenheim wird. Auch der SC Hauenstein hat es gegen die TSC Zweibrücken wohl nicht einfach“, sagte SV-Trainer Timo Riemer und machte klar: „Wir wollen gegen den SV Rodenbach im letzten Saisonspiel auf eigenem Rasen natürlich unbedingt gewinnen. Dann schauen wir einmal, was die anderen Teams gemacht haben.“