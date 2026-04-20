Der derzeitige Tabellensechste hat somit Chancen, in den restlichen Landesliga-Spielen weiter nach vorne zu kommen. Rang vier ist drin – oder noch mehr?

Das Team von Spielertrainer Timo Riemer zeigte defensiv eine sehr gute Leistung und feierte beim TuS Hackenheim einen 1:0 (1:0)-Erfolg. „Vor allem in den ersten 30 Minuten haben wir unsere Stärke demonstriert. Leider haben wir uns nach einer super halben Stunde an den Gegner angepasst. Das war schade, zeitweise ist es sehr wild gewesen. Wir haben eine Konterchance nach der anderen vergeben. Das waren wirklich mehrfach sogar tausendprozentige Möglichkeiten. Letztlich hatten wir dann noch Glück, dass der Gegner einen Elfmeter verschossen hat“, sagte der Coach, der ergänzte: „Aber am Ende war das ein hochverdienter Sieg.“

Vor 160 Zuschauern dominierte der SV Kirchheimbolanden die Partie. Henrik Hillesheim erzielte in der 17. Spielminute die bis dahin verdiente Führung für die Donnersberger. „Wir haben es in der Folge leider verpasst, weitere Treffer nachzulegen“, sagte Riemer. Nach 30 Minuten war Hackenheim besser in der Partie. Das Team von Coach Tim Hulsey hatte direkt nach dem Gegentor große Chancen zum Ausgleich. Pierre Merkel verzog nur knapp (19.).

Elfmeter verschossen und dann eine Rote Karte

„In der zweiten Hälfte haben wir wieder zu viele Fehler gemacht und sind dann ein um das andere Mal in die Bredouille gekommen“, sagte Riemer. „Die Konterchancen, das Spiel früher zu entscheiden, waren aber auf jeden Fall da. Nur wir haben sie liegenlassen.“

Merkel hatte die Riesenchance zum Ausgleich. Doch der Hackenheimer schoss einen Elfmeter über das Kirchheimbolandener Tor (60.). Dann sah Philipp Steyer bei den Platzherren nach einer Notbremse die Rote Karte (72.). In Überzahl gingen die Kirchheimbolandener aber weiter viel zu fahrlässig mit ihren Torchancen um, so dass Hackenheim bis zum Schlusspfiff am Ausgleich dranblieb. Letztlich reichte es aber für drei Punkte.

„20 Mann in jedem Training“

In der Tabelle liegt der SV Kirchheimbolanden nun mit 37 Zählern auf dem sechsten Tabellenrang. Mit genauso vielen Punkten steht der SV Rodenbach auf dem fünften Platz. Der Ligavierte SG Meisenheim/Desloch/Lauschied ist mit 41 Zählern Vierter. Der SC Hauenstein liegt mit 43 Punkten auf Rang drei. Der Zweitplatzierte SV Hermersberg hat ein Spiel mehr als die Konkurrenz inklusive dem SV Kirchheimbolanden und steht bei 45 Zählern.

„Die Teams über uns patzen irgendwie gerade sehr oft. Wir haben nun das Spiel gegen den Elften FC Schmittweiler-Callbach. Das wollen gewinnen und dann eine Woche später auch den SV Hermersberg schlagen. Mit ein bisschen Glück wären wir vielleicht wieder auf Rang zwei dran, wer weiß“, hat Timo Riemer den Relegationsplatz dann doch noch nicht ganz abgehakt.

Was einfach an der derzeitigen Formstärke seiner Mannschaft liegt. „Wir haben 20 Mann in jedem Training, der Konkurrenzkampf ist wahnsinnig groß. Die Jungs müssen Leistung bringen, um spielen zu können. Das wirkt sich dann auch auf die Leistung aus“, betonte Timo Riemer. „Es macht gerade einen Riesenspaß, und wir wollen weitere Punkte einfahren.“