Fußball-Landesligist SV Kirchheimbolanden hat am Sonntag einen 3:2-Auswärtserfolg beim Aufsteiger SV Winterbach eingefahren. Es war es der vierte Sieg in Folge.

In der Tabelle verbesserte sich der SV Kirchheimbolanden durch den dritten Dreier im neuen Jahr auf den sechsten Rang. Der Rückstand auf den Ligazweiten VfR Baumholder beträgt aber noch satte zehn Punkte. „Es war letztlich doch ein etwas glücklicher Sieg für uns“, befand SV-Spielertrainer Timo Riemer und sagte: „Wenn die Partie mit 2:2 endet, wäre es auch in Ordnung gewesen.“ Der Kirchheimbolander Coach betonte: „Wir haben uns auf diesem Platz und gegen diesen kampfstarken Gegner schon ganz schwer getan. Man hat gesehen, warum der SV Winterbach so heimstark ist.“

Der Tabellenzwölfte SV Winterbach hat die meisten seiner Zähler auf eigenem Platz geholt und machte auch am Sonntag vor 100 Zuschauern mächtig Dampf. Nach einem Standard düpierte Sebastian Fett die Kirchheimbolander Defensivabteilung, reagierte blitzschnell und erzielte die frühe Führung (11.) für die Platzherren. Doch die Donnersberger konterten. Nur 120 Sekunden nach dem Rückstand nahm Angreifer Felix Reißmann eine lange Flanke auf und schoss zum 1:1 (13.) ein.

Ein Unglückstreffer

Doch das Tor gab dem SV Kirchheimbolanden zunächst keine Sicherheit. Wieder nur vier Minuten später gingen die Winterbacher erneut in Führung: Christoph Leber wollte den Ball abwehren, doch der Verteidiger der Donnersberger lenkte das Spielgerät unglücklich ins eigene Netz. Der SV Winterbach führte nach 17 Minuten mit 2:1. Erneut hielt der Jubel der Heimmannschaft aber nicht lange an. Reißmann wurde kurz nach dem Anstoß im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter pfiff und zeigte auf den Elfmeterpunkt. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher zum 2:2 (18.).

Nach den furiosen ersten 20 Minuten war es dann ein Spiel Marke Abnutzungskampf. Kirchheimbolanden hatte zwar mehr Ballbesitz und versuchte, die Kugel zu kontrollieren. Winterbach stand aber gut und hatte immer wieder den ein oder anderen vielversprechenden Umschaltmoment. Ein Fehler der Platzherren entschied dann die Partie. Einen Freistoß konnte der SV Winterbach nicht richtig wegverteidigen. Simon Bump bekam den Ball vor die Füße und erzielte das 3:2 (73.) für den SV Kirchheimbolanden, der den knappen Vorsprung in der restlichen Spielzeit gut über die Zeit brachte.

Keine Wechseloption mehr

„Winterbach hat ja dann jede Menge großgewachsener Spieler eingewechselt, aber wir haben die hohen Bälle sehr gut verteidigt“, lobte SV-Spielertrainer Riemer nach dem Schlusspfiff. Die Winterbacher beendeten die Partie mit nur neun Feldspielern, da sich Maximilian Stumm verletzte und das Wechselkontingent der Platzherren ausgeschöpft war. Bei noch neun ausstehenden Spielen ist die Stimmung beim SVK sehr gut. „Wir wollen unsere Serie weiter fortsetzen“, sagte Riemer. Die Kirchheimbolander treffen am Sonntag zu Hause auf den abstiegsbedrohten SV Hinterweidenthal.