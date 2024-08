Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Der SV Gundersweiler ist noch nicht wirklich in der Fußball-Bezirksliga Westpfalz angekommen. Am Freitag tritt er beim SV Battweiler an.

Zuletzt gab es für den Neuling bei seiner Saisonheimpremiere eine 0:4-Niederlage gegen den VfB Reichenbach. Hinzu kommen noch Personalprobleme. Einige der SVG-Spieler sind noch in Urlaub. Beim kommenden