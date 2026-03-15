Es war alles dabei, als der SV Enkenbach den TuS Bolanden zum Topspiel der B-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg Nord empfing. Auch ein Tor, mit dem keiner gerechnet hat.

Der auf Platz zwei stehende TuS Bolanden versuchte es im Topspiel der B-Klasse Kaiserslautern/ Donnersberg Nord hauptsächlich mit hohen Bällen hinter die Abwehrreihe des Gegners, während der SV Enkenbach auf Umschaltsituationen lauerte. Die erste Chance für den TuS ergab sich auch genau nach diesem Muster. In der neunten Minute kam ein weiter Ball über die letzte Kette des SV, den nahm Leonard Meyer durchaus anspruchsvoll an. Sein Abschluss landete jedoch halbhoch genau in den Armen von Maximilian Hinkel. Eine dankbare Aufgabe für den Enkenbacher Torhüter.

Vom SV kam bis dahin wenig, während der TuS noch mehrere Chancen zur Führung hatte. Nach 20 Minuten dann die beste Chance des bisherigen Spiels: Ein Freistoß für Bolanden, aus gut 20 Metern zentraler Position, wurde kurz nach rechts in den Sechzehner gespielt, die darauffolgende Hereingabe fand einen Abnehmer, doch der Schuss wurde im letzten Moment geblockt.

22 Minuten waren gespielt, als der Gastgeber zu seiner ersten Torchance kam. Ein Eckball fand den freistehenden Spielertrainer Philipp Wißmann, sein Kopfball verfehlte das Tor nur knapp. Danach folgten Großchancen auf beiden Seiten. Zuerst verlängerte Enkenbachs Marius Müller einen hohen Ball am Sechzehner mit dem Kopf auf Wißmann. Diesmal scheiterte die Nummer neun an Bolandens Schlussmann Maximilian Janßen (27.). Fast im Gegenzug fand ein Steckpass von Bolandens Leon Pfaff Stoßstürmer Martin Ruppert, aber auch er konnte Enkenbachs Hinkel nicht überwinden (29.).

Grätsche auf der Grundlinie

Mit der nächsten Chance gelang dem SV Enkenbach die Führung. Rechtsaußen Philipp Mayer rettete mit einer Grätsche den Ball noch vor der Grundlinie und spielte ihn in die Mitte. Dort ließ Müller ihn schön durch für Wißmann, der zentral im Strafraum frei zum Abschluss kam und ins linke Toreck traf (37.).

Die Bolander ließen sich von dem Gegentor aber nicht unterkriegen und drängten kurz vor dem Pausenpfiff noch einmal auf den Ausgleich. Zuerst scheiterte Ruppert per Volley aus fünf Metern an Enkenbachs Torwart (42.). Zwei Minuten danach verlängerte Bolandens Jahn einen Pass mit der Hacke perfekt in den Lauf von Ruppert. Der fand an diesem Nachmittag in SV-Keeper Hinkel seinen Meister und vergab erneut aus kurzer Distanz. Somit ging es mit 1:0 für den Aufsteiger in die Halbzeit.

„Vier Hundertprozentige“

TuS-Trainer Jörg Bechtel ärgert sich im Nachhinein vor allem über die vergebenen Torchancen zu Spielbeginn: „Den Unterschied hat gemacht, dass wir unsere ersten vier hundertprozentigen Chancen nicht genutzt haben. Zu dem Zeitpunkt muss es 4:0 stehen, bevor der Gegner das erste Mal auf unser Tor schießt.“

Die zweite Hälfte begann gleich turbulent. Bei einem hohen Ball in Enkenbachs Sechzehnmeterraum war viel Gedränge. Nach einem Schubser lag ein Bolander am Boden und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Den fälligen Elfmeter konnte Bolandens Marco Ruppert aber nicht verwandeln, er schoss weit übers Tor (47.). Somit blieb es bei der knappen Führung, die Enkenbachs Spielertrainer Wißmann in der 61. Minute beinahe ausgebaut hätte. Nach einem Ball von rechts in die Mitte kam der Stürmer im Fünfmeterraum zum Abschluss, traf dabei jedoch nur den Pfosten.

In der 67. Minute wurde es kurios. Der auf Bolandens Seite eingewechselte Jan Koppenhöfer schlug eine Flanke von links Richtung Tor. Die eigentlich ungefährliche Hereingabe rutschte an Freund und Feind vorbei – und schließlich auch an Hinkel im Tor der Enkenbacher, der nur noch hinterherschauen konnte, wie der Ball ins Tor kullerte.

Fehlt die Erfahrung?

Mit dem Unentschieden gab sich keine der beiden Mannschaften zufrieden. So kam auch die Heimelf noch mal vor das gegnerische Tor. Nach einer Flanke von Liam Schmidt eilte Bolandens Torhüter heraus. Wißmann kam jedoch vor ihm an den Ball und köpfte an Jansen vorbei zum 2:1 in das verwaiste Tor – Doppelpack für den Spielertrainer (81.). Bolanden versuchte zum Schluss noch mal alles, die Gäste kamen aber zu keiner gefährlichen Torchance mehr. „Wenn man da vorne mitmischen will, muss man seine Chancen konsequent nutzen. Das tut halt weh, wenn man solche Spiele verliert, vielleicht fehlt da auch noch ein bisschen die Erfahrung“, sagte Bolandens Trainer Bechtel abschließend.

Ganz anders war die Gefühlslage bei dem Enkenbacher Doppeltorschützen: „Mit dem Ergebnis bin ich auf jeden Fall zufrieden, auch wenn es nach dem Spielverlauf glücklich war, da Bolanden schon viele Chancen hatte. Wir stehen immer wieder auf, was die Jungs alles raushauen, ist geil, das macht mega Spaß“, zeigte sich Spielertrainer Wißmann nach dem Abpfiff äußerst zufrieden.