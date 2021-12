Im Jahr seines 75-jährigen Bestehens ehrte der Sportverein Alsenbrück-Langmeil zahlreiche Mitglieder. Für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Anneliese Schneickert, Roswitha Berger-Leitsach, Gunter Geisweid, Günter Jochim, Kurt Müller, Ralf Stauffer und Jürgen Worster, die zugleich zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden. Seit 60 Jahren gehören Wolfgang Reisel, Erich Reisinger und Hans Schneickert zum Verein. Im Jahr der Vereinsgründung schloss sich Walter Schneickert dem Sportverein an und wurde nun für 75 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Die Ehrung für 40 Jahre ging an Ulrike Freitag, Anette Jäger, Sigrid Wasem sowie Oliver Haffner plus die Ehrennadel in Gold. Die Auszeichnung in Silber erhielt Gerd Bolek für eine 35-jährige Mitgliedschaft. Seit 25 Jahren (Ehrennadel in Bronze) gehören Ute Arndt, Janine Immel, Birthe Müller, Inge Raquet, Beate Theis, Thomas Arndt, Sascha Benner, Christoph Eisenbeiß, Carsten Eymann, Peter Jäger und Jürgen Munz dem Verein an.