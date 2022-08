Drei Tage lang feierte der SV Börrstadt in diesem Jahr das Sportfest. Ein Höhepunkt war dabei die Einweihung der neuen Leichtathletikbahn. Mit Hilfe des Sportbundes und privater Gönner hat der Verein dieses Projekt realisieren können.

Otto-Erich Juhler dürfte es ganz warm ums Herz geworden sein, als am Samstag um 13 Uhr die neue Leichtathletikbahn des SV Börrstadt offiziell eingeweiht wurde. Neben reichlich Lokalprominenz waren auch Offizielle vom Sportbund und weitere Gönner anwesend, mit deren Hilfe der Verein das Projekt auf die Beine stellen konnte.

Juhler ist der Leiter der 2018 in Börrstadt gegründeten Leichtathletikabteilung und erinnert sich noch gut an die Gründung: „Als wir die Abteilung gegründet haben, bekam der Verein die Nachricht vom Sportbund, dass er den Zuschlag für das Projekt ,Vereinsupdate’ bekommen hatte. Dies beinhaltete eine kostenlose professionelle Hilfe, um den SV Börrstadt fit für die Zukunft zu machen. Der Verein entschied sich, die neue Abteilung Leichtathletik in den Fokus zu nehmen.“ Juhler führte weiter aus: „Es entstand der Plan für eine Anlage, die bei den begrenzten Möglichkeiten optimale Voraussetzungen für einen Trainingsbetrieb ermöglichen sollte. Mit der entstandenen Anlage und der 200-Meter-Rundbahn ist das hervorragend gelungen. Bis auf Hammerwurf, Stabhochsprung und Hindernislauf können wir alle Disziplinen trainieren.“ Juhler sagte aber auch: „Für einige Disziplinen fehlen uns leider noch die Finanzen, zum Beispiel zur Anschaffung einer Hochsprungmatte und von mehr Hürden.“

Tolle Ergebnisse

Im Donnersbergkreis seien laut Juhler derzeit nur der SV Börrstadt und die TSG Eisenberg die einzigen Leichtathletikvereine, „die wettkampforientiert trainieren und bei Pfalz- und Rheinland-Pfalzmeisterschaften vertreten sind“. Die hervorragenden Anlagen mit Kunststoffbahnen und einer 400-Meter-Rundbahn in Kirchheimbolanden, Göllheim und Rockenhausen würden lediglich vom Schulsport genutzt. Juhler bedankte sich noch einmal besonders beim Sportbund und den privaten Gönnern, die den SV Börrstadt trotz bisher fehlender Erfolge in der Leichtathletik so herausragend unterstützt hätten. Die Leichtathletikabteilung des SV Börrstadt ist gerade im Jugendbereich in den vergangenen Jahren trotz Corona stark angewachsen. „Mit Jonte und Jördis Jauß haben wir zwei Athleten, die vom Kreis als Talente ausgezeichnet wurden, dazu kommen noch der zehnjährige Finn Hofstadt und der 14-jährige Ayon Schielmannies, die zuletzt tolle Ergebnisse erreicht haben. Dies ist ein Ergebnis dieser Förderung des Sportbundes und der Gönner“, sagte Juhler.

Alex Herget zeigt sein Können

Alex Herget, ein Speerwerfer des 1. FC Kaiserslautern, zeigte kurz nach der Einweihung noch einige Male sein Können und stand danach zum Interview zur Verfügung. Dann begann ein kleiner Show-Mehrkampf der jungen Teilnehmer. „Die Anlage ist natürlich ein Glücksfall“, sagt Michael Fattler, der Vorsitzende des SV Börrstadt, der rund 300 Mitglieder zählt.

Neben den Leichtathleten gibt es beim SV unter anderem noch die Turner, Akrobaten, Dartspieler und eine Fußball-Abteilung, von der die meisten Spieler am vergangenen Wochenende aktiv waren.

Drei Teams bei der Fußball-Straßenmeisterschaft

An den drei Börrstadter Sporttagen fand nämlich auch eine Straßenmeisterschaft statt. Drei Teams, verteilt auf drei Gemeindeteile, nahmen daran teil. Letztlich holte das Team Börrstadt Süd mit zwei klaren Siegen (11:2 und 8:0 nach 2x25 Minuten auf Kleinfeld) über die Mannschaften „Nordosten“ und „Nordwesten“ den Siegerpokal. Das Flunkyballturnier, das am Freitagabend stattfand, gewann das Team aus Steinbach. Beim Flunkyball ging es um ein Outdoor-Trinkspiel mit sportlichem Charakter.

Am Sonntag fand dann noch das Spielfest statt. Aufgebaut waren eine Hüpfburg, das Spielmobil, eine Riesen-Dart-Scheibe und eine Bobby-Car-Bahn. Die Akrobatik-Kids und die „Roten-Mini-Funken“ zeigten Vorführungen, und es gab einen Workshop zum Gardetanz. „Es hat alles wunderbar gepasst. Das Wetter ist sehr gut gewesen, es waren tolle drei Tage“, sagte Michael Fattler.