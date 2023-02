Für viele war es der erste Wettkampf in ihrer jungen Sportler-Laufbahn. Bei den Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Kaiserslautern war tatsächlich jede Menge kindliche Unbekümmertheit zu spüren. Sieben Bezirksmeistertitel, vier Vizemeisterschaften und drei dritte Plätze standen am Ende für den SV Börrstadt zu Buche.

Die Veranstalter sind es gewohnt, fleißig mit anzupacken: Starterlisten erstellen, Wettkampfrichter einteilen und Urkunden ausdrucken. Nur auf eine Tasse Kaffee oder ein Stück Kuchen mussten Betreuer, Eltern und Zuschauer verzichten, denn einen Ausrichter für die Veranstaltung hatte man nicht finden können.

Vor den Staffeln und den abschließenden 800-Meter-Läufen deutete sich an der Hochsprung-Anlage der Barbarossahalle Außergewöhnliches an. Zahlreiche Kinder und Jugendliche im Trikot des 1. FC Kaiserslautern feuerten lautstark ihren Mannschaftskameraden Cordian Mielczarek an. Im dritten Versuch verbesserte er unter dem Jubel des Leichtathletik-Nachwuchses und seiner Technik-Trainerin Liliana Hofer seine persönliche Bestleistung auf 1,95 Meter.

Ohne ihren Besten sieben Titel gesammelt

Es waren vor allem die Zehn- und Elfjährigen, die mit ihrer Mischung aus Nervosität und Tatendrang die Wettbewerbe prägten. Darüber freute sich auch Otto-Erich Juhler, Trainer des SV Börrstadt. Mit seinen 13 Athletinnen und Athleten vertrat er einmal mehr den Donnersbergkreis mit Erfolg. Und das, obwohl Ausnahme-Talent Jonte Jauß krankheitsbedingt passen musste.

Dafür sprangen andere in die Bresche: Erste Plätze gingen an Nils Schmidt (2010) und Ella Schreiner (2013) im Sprint über 50 Meter, an Luisa Ankner (2012) im Hochsprung, Jördis Jauß (2010) im Kugelstoßen sowie Aileen Schuler (2012) und Clara Kunze (2008) im 800-Meter-Lauf. Die U12-Mädchenstaffel mit Ella Schreiner, Luise Ankner, Lilly Nagel und Aileen Schuler kam trotz nur mäßiger Wechsel souverän als Erste durchs Ziel. Die Mädels bestätigten damit ihre besondere läuferische Qualität und Harmonie, die sie mit dem Sieg im Januar auf Pfalzebene bereits unter Beweis gestellt hatten.

Kuriosum in der Jungenstaffel

Zweite Plätze errangen Marlon Müller (2011) und Luisa Ankner über 50 Meter. Ebenfalls Vizemeisterin wurde Lilly Nagel im 800-Meter-Lauf und im Hochsprung. Auf dem dritten Platz landete Lea Rapedius (2005) beim Kugelstoßen. Auch Lukas Huxel (2012) und Leonhard Jung (2009) gewannen über die 800 Meter „Bronze“. Knapp am Finallauf scheiterten Clara Kunze und Regaib Güngör (2009) als jeweils Fünfte im Vorlauf. Elena Engel (2011) im Kugelstoßen und Aileen Schuler im Hochsprung kamen ebenfalls auf einen guten fünften Platz.

Kurioses ereignete sich im Staffellauf der Jungs in der U12. Eigentlich schien die Staffel des 1. FCK ihrer Konkurrenz klar überlegen, doch offensichtlich irritiert von der ungewöhnlichen Distanz über die halbe Runde übersah ein Läufer seinen wartenden Kollegen, lief einfach weiter und vergab dadurch alle Siegchancen. Die Staffel wurde disqualifiziert.

Mit großer Routine bot das Team um Hermann Hartmann und Roland Schröder vom Bezirk Westpfalz den rund 160 Kindern und Jugendlichen nahezu optimale Bedingungen. Insgesamt hatten 15 Vereine für die Bezirksmeisterschaften gemeldet. Am 13. Mai werden sich vermutlich die meisten wieder treffen, wenn die Westpfalz-Meisterschaften im Schulzentrum Süd stattfinden. Dann hoffentlich wieder mit einem Ausrichter.