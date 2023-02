Ein Leerstand an exponierter Stelle in der Kirchheimbolander Innenstadt ist nach nur kurzer Zeit passé. Am Römerplatz, wo es bis Ende 2022 Pizza und Nudelgerichte im „La Rissa“ gab, wird bald das „Doman Sushi-Restaurant“ eröffnen. Laut Betreiber Hung Manh Do soll es im März losgehen.

