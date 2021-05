Maki, Sashimi und grüne Crunchy Rolls: Am Alzeyer Roßmarkt beginnt bald eine große Reise nach Fernost. In die viele Jahre leerstehenden „Alten Post“ zieht das neue Sushi-Restaurant Kaia ein. Zu haben gibt es die japanischen Spezialitäten schon seit dem vergangenen Samstag, allerdings nur zum Mitnehmen.

Mit der Eröffnung des Gastraums will der neue Pächter Dung Hoang sich noch Zeit lassen bis zum Sommer, wenn die Corona-Richtlinien dies auch zuverlässig zulassen. Bis dahin will er den Innenraum neu gestalten mit einem hochmodernen Ambiente, das einen ganz anderen Eindruck hinterlässt als die denkmalgeschützte Fassade des Hauses in bester Alzeyer Lage.

„Wenn ich etwas essen gehe, dann möchte ich auch, dass es ein ganz besonderes Erlebnis wird“, sagt Hoang. Der 29-Jährige glaubt, dass das Bedürfnis nach gastronomischen Highlights nach der Pandemie besonders groß sein wird. Im Kaia gibt es die bekannten und üblichen Sushi-Spezialitäten wie Maki und Nigiri Rolls, Inside Out, aber auch vegane Rollen und Hausspezialitäten. Einen Mittagstisch gibt es nicht, jedoch täglich wechselnde Sushi-Rollen.

Dung Hoang hat auch eine starke Verbindung zur Pfalz. Dort, im Sushi-Restaurant Koza in Haßloch, das auch Läden in Speyer und Landau betreibt, hat er sein Handwerk gelernt. Zunächst hatte Hoang, der in Bad Hönningen aufwuchs, in Trier und Köln Jura studiert, doch schon bald merkte er: „Gastronomie liegt mir und macht Spaß.“ Als seine Freunde ihm einen Job im Koza vorschlugen, sagte er sofort zu und lernte dort drei Jahre lang.

50 Gäste finden im Kaia Platz

Seine ganzen Ersparnisse stecken nun im Kaia, das er innen sehr stilvoll und modern gestalten möchte. Etwa 50 Gäste werden dort voraussichtlich ab August Platz finden – je nachdem, wie sich die Corona-Richtlinien im Laufe der nächsten Monate entwickeln werden. Die Außengastronomie bleibt noch zu. Bis dahin gibt es das Sushi nur zum Mitnehmen – bis zum 1. Juni mit 20 Prozent Rabatt.

Weshalb es den jungen Gastronomen mit einem solch exklusiven Angebot ausgerechnet nach Alzey zog? „Zwischen Mainz, Worms und Kaiserslautern gibt es kein Sushi-Restaurant“, sagt Hoang. Das sei eine gute Chance für ihn zu beweisen, dass gute Gastronomie nicht nur Menschen aus der Umgebung, sondern auch weiteren Region anziehen kann. Seinen Fisch bezieht er von den Färöer Inseln, wo er innerhalb von 24 Stunden fangfrisch geliefert wird. Und auch die Soßen und warmen Speisen sind hausgemacht. Eine Ansage macht Hoang schon jetzt: „Wer Kaia heißt, der bekommt einen 50-Euro-Verzehrgutschein.“